NKÚ: Sociálna poisťovňa prehliadala neodvádzanie poistného nemocnicami

Bratislava 20. Novembra (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) vyberie ročne z odvodov viac financií, ako natečie do štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty (DPH). Vláda však nemá informácie, koľko z poistného uniká a ako kľúčový odvodový systém krajiny vylepšiť, vyplýva z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v Sociálnej poisťovni. Kontrolóri identifikovali v riadení poisťovne aj riziko spojené s nedodržiavaním ústavného princípu rovnakého prístupu ku všetkým zainteresovaným stranám. SP totiž dlhodobo nekonala voči štátnym nemocniciam, ktoré neodvádzali povinné poistné za svojich zamestnancov.



V roku 2017 tvorili nevymáhané dlhy ústavných zdravotníckych zariadení v pôsobnosti rezortu zdravotníctva takmer tretinu zo všetkých pohľadávok poisťovne. "Sociálna poisťovňa v tejto oblasti nerešpektovala základný ústavný princíp rovnakého prístupu ku všetkým zainteresovaným stranám, a to tým, že nekonala voči štátnym nemocniciam, ktoré neodvádzali povinné poistné za svojich zamestnancov, tak ako voči ostatným dlžníkom," uviedol hovorca NKÚ Marek Papajčík. Kontrolóri tiež identifikovali nedostatky vo vzťahu poisťovne k súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam, kde bezmála polovica nákladov spojených s výberom poistného, smerujúceho do II. piliera, ide na vrub rozpočtu poisťovne, nie na účet súkromných spoločností.



NKÚ tiež upozornil na živelné schvaľovanie noviel zákonov o Sociálnej poisťovni bez vyčíslenia ich vplyvu na hospodárenie tejto inštitúcie. Legislatívne úpravy sa pritom negatívne premietajú do rozpočtu poisťovne a v priemere ide o viac ako 3,5 milióna eur ročne. Kontrolóri upozornili, že v dvoch tretinách prípadov preverených legislatívnych zmien chýbali doložky vplyvov na rozpočet poisťovne.



Problémom v hospodárení SP je podľa NKÚ tiež správa príspevkov do II. dôchodkového piliera. Poisťovňa posiela príspevky dôchodkovým spoločnostiam aj v prípade, že zamestnávateľ poistné nezaplatí. V roku 2018 bolo postúpených do správcovských spoločností 628 miliónov eur, pričom takmer 13,5 milióna eur bolo vyplatených z garančného fondu poisťovne, a to za poistencov, za ktorých neboli povinné odvody zaplatené. NKÚ odporučil vláde legislatívnu zmenu, ktorá by zreálnila zákonom stanovenú výšku odplaty za službu výberu príspevkov do II. piliera zo súčasných 0,25 % z vybranej sumy na dvojnásobok.