Kontrolný úrad sprístupnil aplikáciu s informáciami o samosprávach

Bratislava 10. júla (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu analytickú aplikáciu na kontrolu miestnych samospráv. Prostredníctvom Municipalities on Map (MuMAP) ponúka úrad verejnosti nielen výsledky kontrol NKÚ od roku 2012, ale aj prehľad o zadlžení jednotlivých miest a obcí či získaných eurofondoch na jedného obyvateľa priamo na mape Slovenska. Informoval o tom na piatkovom brífingu generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.



MuMAP bude používaná aj interne, napríklad pri identifikovaní rizík, plánovaní a výbere subjektov na kontrolu NKÚ.



„Prinášame užívateľský veľmi prívetivú analytickú aplikáciu, ktorú môže využiť každý, kto chce skontrolovať svoju samosprávu. Touto aplikáciou chceme tiež dať ľuďom do rúk nástroj, vďaka ktorému budú môcť byť aktívnou súčasťou verejného života v ich obci či meste," vysvetlil Andrassy.



Databáza na interaktívnych mapách poskytuje prehľad o počte obyvateľov v obci, hospodárení obce, čerpaní eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020, počte základných škôl a o kontrolách NKÚ vykonaných v mestách a obciach.



Užívateľ môže aktuálne pracovať s troma základnými časťami, ktorými sú charakteristika miest a obcí, kontrolné zistenia NKÚ a fondy Európskej únie v obciach. Na zverejnenej pilotnej verzii priebežne pracuje odborný tím úradu a bude sa aktualizovať. Na vizualizáciu údajov vznikajúcej databázy bol použitý voľne dostupný softvér.



„Ide o príklad, ako vieme využiť európsku finančnú pomoc nielen pre rozvoj našej, kontrolnej inštitúcie, ale aj pre podporu každého, kto chce a vie pomôcť pri lepšej správe vecí verejných. Je to krok, vďaka ktorému môže byť dianie v samospráve pod lepším drobnohľadom nielen NKÚ, miestnych poslancov či obecných kontrolórov, ale predovšetkým ľudí, ktorí v týchto mestách a obciach žijú," dodal Andrassy.