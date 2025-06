NKÚ SR varoval pred stratou kontroly nad vodárenskou infraštruktúrou

Bratislava 26. júna (TASR) - Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v stredu (25. 6.) na stretnutí s predstaviteľmi rezortu financií, národnej banky, regulátora a samospráv upozornili na potrebu legislatívnych zmien, ktoré majú zabrániť oslabovaniu vplyvu miestnych samospráv na chod obecných vodárenských spoločnosti a minimalizovať riziká skrytej privatizácie. Strata kontroly nad vodárenskou infraštruktúrou by mohla mať vážny vplyv na každodenný život ľudí i budúce generácie, varoval predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy.



„Šikovní podnikatelia nachádzajú medzery v zákonoch, a preto je úprava dnešnej legislatívy viac ako nevyhnutná,“ uviedol Andrassy. Rizikom vo fungovaní vodárenských spoločností je podľa NKÚ fakt, že nemajú svojho zakladateľa a oblasti výkonu verejného záujmu a jeho vecného zabezpečenia sú rozdrobené medzi rôzne úrovne štátnej správy, ktoré spravidla nevenujú tejto téme dostatočnú pozornosť, resp. nedisponujú odborníkmi na danú oblasť. „To je jedna z hlavných príčin, prečo niektorí manažéri vodárenských spoločností vyhlasujú, že sú čisto súkromné subjekty. A to aj napriek tomu, že rozhodujúcu časť svojej činnosti vykonávajú na základe verejného práva, pretože ich akcionármi sú subjekty verejnej správy, a nie súkromné osoby,“ konštatoval Andrassy.



NKÚ v nedávnej minulosti inicioval zmeny legislatívy, ktoré zadefinovali pozície akcionárov, posilnili informačnú povinnosť vodární voči verejnosti. Šéf kontrolórov si myslí, že ak by nedošlo k tejto zmene, v súčasnosti už mohli byť tieto verejné korporácie ovládané súkromníkmi. Keďže legislatíva bráni lobistom priamo ovládnuť akcie vodární, dochádza podľa NKÚ k zakladaniu iných obchodných spoločností, ktorých činnosť je nielen mimo základného podnikateľského poslania obecnej vodárenskej spoločnosti, ale aj mimo priamej kontroly akcionárov či iných štátnych inštitúcií.



Predseda slovenských kontrolórov dodal, že o plnení verejného záujmu vodárenskými spoločnosťami či o stave kritickej infraštruktúry jednotlivých spoločností nemá informácie vláda ani parlament, s výnimkou správ z auditov kontrolného úradu. Ale aj táto nezávislá kontrola je obmedzená iba na vodárenskú spoločnosť, nie na iné, nimi vytvorené podnikateľské subjekty.