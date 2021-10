Kontrolóri: Slovensko zaostáva pri modernizácii železničných koridorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 1. októbra (TASR) – Štátne inštitúcie nesplnili za ostatných dvadsať rokov ani jeden z 22 merateľných cieľov definovaných v stratégiách smerujúcich k modernizácii hlavných národných železničných koridorov zaradených do európskeho systému TEN–T. Ku koncu roka 2020 bola zmodernizovaná len tretina hlavných tratí za 1,6 miliardy eur a aktuálne sa pracuje na úsekoch v celkovej dĺžke 74 kilometrov (km). Do roku 2030 je však potrebné modernizovať ešte 563 km tratí, pričom náklady na ich komplexnú rekonštrukciu sa odhadujú na 5,6 miliardy eur. Vyplýva to zo záverov analytického komentára Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.podotkol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Ako príklad dobrej praxe uviedol Českú republiku, kde funguje štátny fond dopravnej infraštruktúry, v ktorom sa kumulujú financie z viacerých zdrojov.NKÚ poukázal na to, že železničná doprava je najekologickejšia forma dopravy, pričom Európska únia (EÚ) aj preto počíta s tým, že do roku 2030 sa bude tretina dopravy nad vzdialenosť 300 km realizovať vodnou alebo železničnou cestou a v roku 2050 by to mala byť polovica. Od vzniku SR spracovali zodpovedné štátne inštitúcie desať stratégií, ktoré sa priamo dotýkali rozvoja železničnej dopravy.poznamenal Andrassy.Zároveň kontrolóri dodali, že v prípade železničných projektov sa len výnimočne objavilo finančné plánovanie, ale ani v týchto prípadoch neboli zadefinované realizačné a jednoznačné zdroje financovania. Jedným z identifikovaných rizík bola absencia prepojenia projektu na rozpočet rezortu dopravy, respektíve železníc. Kým v roku 2010 boli odhadované náklady na modernizáciu troch najdôležitejších koridorov na úrovni 4,2 miliardy eur, v roku 2016 sa počítalo už so sumou 6,3 miliardy eur a vo finále, po obnove všetkých hlavných koridorov, budú podľa NKÚ náklady štátu na železničnú infraštruktúru až na úrovni 8 miliárd eur.Úrad zdôraznil, že problémom Slovenska je vysoká závislosť financovania projektov dopravnej infraštruktúry z fondov EÚ, pričom toto riziko vážne ovplyvní plnenie stratégií a cieľov v železničnej infraštruktúre modelovaných do roku 2030.Kontrolóri skonštatovali, že najväčší objem peňazí, bezmála 230 miliónov eur, bolo použitých na opravu úseku Trenčín, Zlatovce – Trenčianska Teplá. Upozornili na to, že modernizácia trate mala byť primárne financovaná z eurofondov, ale pre chyby vo verejnom obstarávaní EÚ jeho financovanie zastavila a všetky náklady muselo znášať Slovensko prostredníctvom štátneho rozpočtu.Stratégie schvaľované vládou musia byť podľa NKÚ priebežne monitorované a zodpovedné ministerstvá či štátne inštitúcie musia pravidelne odpočtovať plnenie úloh.zhodnotil Andrassy.NKÚ tak v budúcom roku preverí dodržiavanie zmluvných podmienok, pravidiel hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri realizácii železničných projektov financovaných z rozpočtu a európskych fondov. Kontrolóri zároveň preveria nastavenie systému riadenia procesov na ministerstve dopravy, ktoré je zodpovedné za tvorbu a plnenie stratégií vo všetkých formách dopravy.