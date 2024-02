NKÚ: Štát financuje súkromné stredné školy bez kontroly

Bratislava 9. februára (TASR) - Ministerstvo školstva nevykonalo žiadnu kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami v súkromných stredných školách. Zároveň v nich boli fiktívne počty žiakov či tá istá osoba nájomcu a prenajímajúceho budovy za 951.000 eur. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri preverovaní deviatich súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022.



V roku 2022 sa v 236 súkromných školách vzdelávalo približne 38.000 žiakov a zo štátneho rozpočtu im pridelili viac ako 120 miliónov eur. Z tejto sumy deviatim kontrolovaným školám poskytli šesť miliónov eur. Podmienky nakladania s verejnými zdrojmi sú podľa NKÚ zo strany súkromných stredných škôl nastavené nedostatočne.



"Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Národná autorita pre externú kontrolu odporúča zaviesť povinnosť overovať účtovné závierky súkromných škôl a ich zriaďovateľov audítormi, aby sa zamedzilo možným podvodom alebo chybám. Kontrolóri tiež identifikovali závažné porušenia pri schvaľovaní odmien. V niektorých prípadoch výšku odmeny zamestnancom školy navrhoval riaditeľ a odsúhlasoval zriaďovateľ školy, ktorý bol v danej škole zároveň zamestnaný.



Kontrolóri sa zamerali aj na hospodárenie štátu cez organizácie na podporu detí a mládeže. V tomto prípade zistili, že nadácia Intenda spravovala neefektívne majetok, ktorý mal slúžiť na voľnočasové aktivity pre mladú generáciu. Podľa NKÚ v tomto prípade štát zlyhal.



"V ostatných piatich rokoch sa rezort školstva nezaujímal o fungovanie nadácie Intenda, výzvy spojené s mladou generáciou neboli pre vedenie ministerstva prioritou. Ministerskí kontrolóri nevykonali ani jeden audit v organizáciách, ktoré zodpovedajú za verejnú politiku mládeže a ľudia nominovaní rezortom do nadácie či inštitútu mládeže Iuventa si neplnili svoje povinnosti," dodal Andrassy.



Zistené nedostatky podľa NKÚ poukazujú na riziko nedostatočnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.