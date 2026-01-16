< sekcia Ekonomika
NKÚ: Štát nemá ucelenú stratégiu rozvoja letectva
Budúcim rizikom môže byť zabezpečenie dostatočného počtu riadiacich letovej prevádzky.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Slovensku stále chýba ucelená stratégia rozvoja letectva. Budúcim rizikom môže byť zabezpečenie dostatočného počtu riadiacich letovej prevádzky. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o tom informoval v piatok po následnom audite účinnosti opatrení, ktoré bol štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) SR povinný prijať po prierezovej kontrole v roku 2023. Kontrola potvrdila pozitívny vývoj hospodárenia a stabilizáciu kladného hospodárskeho výsledku podniku.
Pretrvávajúcim negatívom podľa NKÚ je, že Ministerstvo dopravy SR neposkytuje LPS príspevok na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od poplatkov. Ide napríklad o humanitárne či vládne lety. Podľa platného vykonávacieho nariadenia Európskej komisie členské štáty majú povinnosť uhrádzať finančné náklady spojené s poskytnutím služieb napríklad vládnym letom, avšak slovenská legislatíva hovorí iba o možnosti refundovania týchto výdavkov.
Slovensko poskytlo v roku 2024 navigačné služby vyše 592.000 letom, čo bolo o 8 % viac ako v roku 2019. V kontrolovaných rokoch 2023 a 2024 mal LPS kladný hospodársky výsledok.
„Podľa ostatných zistení kontrolórov celková suma za služby poskytnuté letom oslobodeným od poplatkov, ktoré štátnemu podniku ministerstvo nezaplatilo, dosiahla v závere roka 2024 bezmála 6,4 milióna eur,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Podľa neho je potrebné zosúladiť národnú legislatívu nielen s európskymi pravidlami, ale dať ju do súladu s princípom rovnakého prístupu ku každému, kto využíva nielen slovenský vzdušný priestor, ale aj služby poskytované LPS.
Podľa NKÚ Slovensko stále nemá schválený plán výkonnosti pre LPS na roky 2025 až 2029. „Napriek snahe kompetentných zvýšiť kapacitu využitia nášho vzdušného priestoru musíme poslancov parlamentu upozorniť, že existujú významné rezervy v systéme koordinovaného postupu a presadzovania ekonomických záujmov Slovenska v oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb pred príslušnými orgánmi Európskej komisie či v rámci medzinárodnej organizácie Eurocontrol,“ upozornil Andrassy.
Aj preto NKÚ odporúča parlamentnému hospodárskemu výboru zaviazať ministra dopravy, aby zadefinoval jasné kompetencie a povinnosti zodpovedných inštitúcií pri príprave národného plánu výkonnosti. Ide o koordináciu medzi rezortom, Dopravným úradom a LPS.
Pre významný výpadok príjmov LPS v rokoch 2020 až 2022 sa začiatok nových investičných akcií presunul na obdobie po roku 2024. V roku 2024 už boli napríklad zakúpené rádionavigačné zariadenia (systém na presné priblíženie a pristátie) pre letiská Poprad, Žilina a Piešťany. K septembru 2025 sa dlh na nedokončených investíciách blížil k sume 9,4 milióna eur.
Kontrolóri upozornili aj na riziko zabezpečenia dostatočného počtu riadiacich letovej prevádzky. Napríklad do výberového konania pre bratislavské stredisko riadenia sa ešte v máji 2022 prihlásilo 164 uchádzačov. Po prvých skúškach, psychologickom a zdravotnom vyšetrení či fyzických testoch zostalo 11 uchádzačov. Do pracovného pomeru a praktického výcviku nastúpilo šesť špecialistov. Po výcviku bol pracovný pomer s troma zamestnancami ukončený a len dvaja získali po viac ako dvoch rokoch medzinárodnú licenciu na riadenie letovej prevádzky.
