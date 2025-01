NKÚ: Štát spravuje zaistený majetok neefektívne

Bratislava 17. januára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v rámci kontroly Úradu pre správu zaisteného majetku narazil na nepresnú evidenciu, neefektívne spravovanie majetku a vysoký počet dohodárov. Úrad taktiež nemá verifikované dáta a tak ich počas auditu nevedel predložiť. Informovala o tom v piatok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Úrad má v správe majetok na základe rozhodnutí súdov či prokurátorov s cieľom chrániť ho pred spreneverou, prevodom, stratou alebo poškodením počas trestného konania. Zaistený majetok môže v reálnom čase strácať hodnotu, štát môže mať pri jeho dlhodobej správe významné finančné náklady. Bez súhlasu vlastníka ho ale nie je podľa platného zákona možné predať," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy s tým, že kompetentní by sa mali inšpirovať dobrou praxou v Česku.



Tento problém je podľa NKÚ najvypuklejší pri zaistených motorových vozidlách, ktorých hodnota významne klesá. Úrad spravuje aj automobily, ktoré mali už pri zaistení veľmi nízku hodnotu. Náklady na ich správu sú pritom podľa kontrolórov pravdepodobne vyššie, ako môže byť výnos z ich predaja po právoplatnom odsúdení a konečnom rozhodnutí o prepadnutí majetku.



"Národná autorita pre oblasť externej kontroly pri výkone auditu narazila v štátnom úrade aj na nepresnú evidenciu zaisteného majetku, chýbajúce doložky vykonateľnosti rozhodnutí o jeho zaistení či využívanie bezpečnostných schránok bez platnej zmluvy," objasnila hovorkyňa s tým, že evidenciu zaisteného majetku vykonáva na úrade osem správcov, ktorí si údaje vedú v jednoduchých excelovských tabuľkách.



"Keďže zákon taxatívne neurčuje, akým spôsobom má úrad viesť evidenciu, kontrolóri odporúčajú ministerstvu spravodlivosti v spolupráci s úradom pre zaistený majetok zabezpečiť digitalizáciu procesov, ktoré by umožňovali aj prípadné ohodnocovanie majetku," dodala hovorkyňa.



Audit ukázal, že úrad nerozlišoval náklady na svoju prevádzku a zvlášť náklady súvisiace so správou zaisteného majetku. Úrad mal taktiež vlani popri 21 zamestnancoch v trvalom pracovnom pomere taký istý počet dohodárov. "NKÚ upozorňuje, že dohodári nie sú koncepčným riešením pre fungovanie štátnej inštitúcie. Celkové náklady na dohody za kontrolované obdobie boli viac ako 206.000 eur," uzavrela hovorkyňa.