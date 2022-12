NKÚ: Štátne banky nakladajú s pohľadávkami efektívne

Bratislava 16. decembra (TASR) - Systém správy rizikových pohľadávok je v dvoch štátnych bankách, v Eximbanke a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB), funkčný. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v týchto špecializovaných finančných inštitúciách. NKÚ skontroloval roky 2019 – 2021 a na vybranej vzorke rizikových pohľadávok nezistil porušenie platnej legislatívy a ani vnútorných predpisov pri vymáhaní a postupovaní pohľadávok a odpisovaní tých nevymožiteľných.



"Obe tieto banky majú funkčný systém monitorovania a riešenia rizikových pohľadávok, ktorý umožňuje včasné ozdravné procesy alebo ich vymáhanie," zdôraznil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Ocenil aj funkčnú vnútornú kontrolu a vnútorné pravidlá týchto bánk. "Riešenie rizikových pohľadávok nikdy nie je subjektívnym rozhodnutím jedného zamestnanca, ale kolektívnym rozhodnutím pracovného orgánu s rozhodovacou právomocou," dodal Ivančo.



Koncom minulého roka tieto finančné inštitúcie štátu spravovali rizikové pohľadávky za viac ako 135 miliónov eur. V prípade Eximbanky išlo o sumu 96,2 milióna eur, čo bolo 20,7 % z celkového objemu pohľadávok. V roku 2020 to bolo 42,7 milióna eur alebo 9,3 % z pohľadávok a v roku 2019 bola výška rizikových pohľadávok 32,8 milióna eur alebo 8,2 % z pohľadávok. Nárast rizikových pohľadávok Eximbanky bol v minulom roku spôsobený preradením pohľadávky významného objemu medzi rizikové, a to pre oneskorené plnenie plánovaných splátok.



SZRB evidovala k 31. decembru minulého roka rizikové pohľadávky vo výške viac ako 39 miliónov eur, čo bolo 8,3 % z celkového objemu pohľadávok. V rokoch 2020 a 2019 to bolo 33,8 miliónov eur alebo 7,1 % pohľadávok a 39,9 milióna eur (9,3 % pohľadávok).



NKÚ napriek pozitívnym zisteniam upozornil aj na možnosť ďalšieho zlepšenia kontroly oboch inštitúcií. V prípade SZRB odporúča parlamentnému výboru pre financie a rozpočet, aby požadoval od Ministerstva financií SR iniciovanie zmeny zákona o bankách, keďže má NKÚ výkon kontroly k bankovým pohľadávkam v SZRB obmedzený.



Vo vzťahu k Eximbanke NKÚ odporúča prijať systémové opatrenie v oblasti regulácie činnosti banky, čím by sa znížilo riziko uzatvorenia obchodov a činností ohrozujúcich jej finančnú stabilitu a výkon. V súčasnosti platné pravidlá umožňujú prekročiť určený limit majetkovej angažovanosti na základe rozhodnutia dozornej rady banky a predstavujú, v prípade zlyhania obchodov, vysoké riziko strát sanovaných z verejných financií.