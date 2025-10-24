< sekcia Ekonomika
NKÚ: Štátne podniky čelia pre nečinnosť rezortu ekonomickej stagnácii
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dlhodobo zanedbávalo riadenie a dohľad nad štátnymi podnikmi Hydromeliorácie a Závodisko. Zlyhávajúca komunikácia medzi vedúcimi zamestnancami rezortu a štátnymi podnikmi či chýbajúce usmerňovanie prispeli k ich ekonomickej stagnácii. Ukázala to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, v piatok o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
NKÚ priblížil, že tieto podriadené organizácie vypracovávali koncepcie rozvoja väčšinou zbytočne, pretože rezort ich neschvaľoval, nesledoval ich plnenie a ani nevyhodnocoval. Úloha ministerstva sa podľa úradu zúžila na prideľovanie dotácií bez dlhodobejšej vízie rozvoja a zveľaďovania majetku štátu.
Úrad v súvislosti s podnikom Hydromeliorácie upozornil na problémy závlahových a odvodňovacích systémov. „Väčšina z nich vznikla ešte v 60. až 80. rokoch minulého storočia a mnohé sú dnes v havarijnom stave alebo úplne nefunkčné. Vyžadujú si generálnu opravu, pričom štátny podnik Hydromeliorácie nemá vypracované ani projektové dokumentácie. Ide o veľmi podstatnú infraštruktúru, ktorá má pomáhať poľnohospodárom, ale tiež chrániť krajinu pred extrémami počasia,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
Štátny podnik Hydromeliorácie podľa úradu dlhodobo hospodári so stratou, ktorá bola spôsobená vysokými odpismi a negatívny výsledok vyrovnáva znižovaním kmeňového imania. Od svojho vzniku v roku 2003 prišiel o viac ako 93 % jeho hodnoty, konkrétne o 202 miliónov eur. Ak sa situácia nezmení, v krátkom čase môže podnik skončiť v záporných číslach, zdôraznil NKÚ.
Podnik Závodisko, ako jediná dostihová autorita na Slovensku, mal v kontrolovaných rokoch 2022 a 2024 hospodáriť s minimálnym ziskom rádovo v jednotkách tisíc eur a to len vďaka financiám od ministerstva. NKÚ skonštatoval, že podnik má obmedzené vlastné zdroje a je odkázaný primárne na financie od rezortu. Bez jasného modelu financovania hrozí, že podnik nebude schopný plniť svoju úlohu v oblasti chovu špecifických plemien koní a organizovania dostihov, podotkol úrad.
„Prístup ministerstva k riadeniu štátnych podnikov vzbudzuje otázky. Je potrebné nastaviť jasnú zodpovednosť a postupy pri ich riadení, aby sa predišlo ďalším stratám a zabezpečila sa zodpovedná správa verejných investícií,“ uzavrela Crkoňová.
