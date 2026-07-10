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NKÚ: Štátu chýbajú dáta na vyhodnotenie rekvalifikačných kurzov
Úrady práce pri posudzovaní žiadostí vychádzajú zo zoznamu najžiadanejších nedostatkových pracovných pozícií.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Na Slovensku je oblasť aktívnej podpory rekvalifikácie či podpory zamestnávania zraniteľných skupín občanov legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však v prevažnej miere financujú z európskych prostriedkov a do budúcnosti je preto potrebné hľadať aj alternatívne národné zdroje. Na základe najnovšej kontroly zameranej na účinnosť rekvalifikačných kurzov to konštatoval Najvyšší kontrolný úrady (NKÚ). Poukázal tiež na to, že súčasný systém neumožňuje preukázať súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Rezort práce správu NKÚ privítal, avizoval zároveň viaceré kroky na ďalšie zlepšenie systému.
„Už je to skoro opakujúce sa riziko vo fungovaní kľúčových verejných politík štátu, že pri rozhodovaní i hodnotení strategických projektov chýbajú kompetentným validné dáta. Zároveň chýba systematické sledovanie toho, či si absolventi rekvalifikačných kurzov dokážu dlhodobo udržať zamestnanie a taktiež, či pri práci využívajú získanú kvalifikáciu. Účinnosť úspešnosti aktívnych nástrojov politiky trhu práce sa aktuálne hodnotí len podľa toho, či bol uchádzač vyradený z evidencie nezamestnaných,“ zhodnotil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
V kontrolovaných rokoch 2018 až 2024 bolo v rámci celého Slovenska realizovaných viac ako 7600 tematických rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie bolo schválené pre vyše 60.000 osôb. Od roku 2018 išlo na rekvalifikačné kurzy z európskych zdrojov bezmála 41 miliónov eur a zo slovenského štátneho rozpočtu len necelých 1,6 milióna eur, vyčíslil NKÚ.
Andrassy upozornil, že existujúci systém vykazuje riziká, ktoré je potrebné v dialógu so zainteresovanými stranami aktívne riešiť. „Konkrétne ide napríklad o nastavenie informačných systémov tak, aby v reálnom čase generovali objektívne údaje nielen o tom, ktorí absolventi kurzov sa zamestnali, ale aj dáta o tom, či si našli prácu v špecializácií, v ktorej školenie absolvovali,“ vysvetlil.
Z hľadiska merania efektívnosti aktívnej politiky trhu práce je podľa šéfa NKÚ dôležité hodnotiť aj prepojenie miestneho, regionálneho trhu práce, voľných či nedostatkových pracovných pozícií s odborným zameraním rekvalifikačných kurzov. „Len pri takto nastavenom zúčtovaní a hodnotení tejto strategickej verejnej politiky bude mať verejnosť uistenie, že európske i národné zdroje využívame zmysluplne a edukačné kurzy nerobia zodpovedné štátne úrady len pre pozitívnu štatistiku, ale pre lepšie uplatnenie zraniteľných skupín občanov na trhu práce,“ doplnil Andrassy.
„Národná autorita pre externú kontrolu vo svojej záverečnej správe z auditu konštatuje, že národný systém rekvalifikačných kurzov je účinný a ako príklad dobrej praxe môže slúžiť aktívna participácia medzi nositeľom zodpovednosti za politiku trhu práce (ministerstvo práce), implementačným orgánom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odborným neštátnym partnerom - Alianciou sektorových rád,“ doplnil NKÚ.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR privítalo správu, ktorá systém rekvalifikácií označila za účinný a ako príklad dobrej praxe. Vyzdvihlo zistenia kontroly, že táto oblasť je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená, predstavuje významný nástroj podpory zamestnanosti a prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie. „Zistenia NKÚ vnímame ako potvrdenie správnosti nášho smerovania k modernej politike zamestnanosti,“ konštatoval rezort v reakcii.
Cieľom je podľa ministerstva posunúť systém k ešte lepšiemu sledovaniu reálneho uplatnenia ľudí v praxi. V tejto súvislosti spomenulo viacero konkrétnych krokov. „Prepájame dáta so Sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní (ISCO) už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zavádzame systém trasovania, kde pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje,“ priblížilo MPSVR.
Úrady práce pri posudzovaní žiadostí vychádzajú zo zoznamu najžiadanejších nedostatkových pracovných pozícií, ktorý aliancia štvrťročne aktualizuje na základe Barometra trhu práce, teda priamo z dopytu zamestnávateľov v 24 sektoroch hospodárstva. „V nadväznosti na model plánovania výkonov tak verejné prostriedky smerujeme do vzdelávania, ktoré zodpovedá aktuálnym aj budúcim potrebám trhu práce,“ dodal rezort.
„Už je to skoro opakujúce sa riziko vo fungovaní kľúčových verejných politík štátu, že pri rozhodovaní i hodnotení strategických projektov chýbajú kompetentným validné dáta. Zároveň chýba systematické sledovanie toho, či si absolventi rekvalifikačných kurzov dokážu dlhodobo udržať zamestnanie a taktiež, či pri práci využívajú získanú kvalifikáciu. Účinnosť úspešnosti aktívnych nástrojov politiky trhu práce sa aktuálne hodnotí len podľa toho, či bol uchádzač vyradený z evidencie nezamestnaných,“ zhodnotil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
V kontrolovaných rokoch 2018 až 2024 bolo v rámci celého Slovenska realizovaných viac ako 7600 tematických rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie bolo schválené pre vyše 60.000 osôb. Od roku 2018 išlo na rekvalifikačné kurzy z európskych zdrojov bezmála 41 miliónov eur a zo slovenského štátneho rozpočtu len necelých 1,6 milióna eur, vyčíslil NKÚ.
Andrassy upozornil, že existujúci systém vykazuje riziká, ktoré je potrebné v dialógu so zainteresovanými stranami aktívne riešiť. „Konkrétne ide napríklad o nastavenie informačných systémov tak, aby v reálnom čase generovali objektívne údaje nielen o tom, ktorí absolventi kurzov sa zamestnali, ale aj dáta o tom, či si našli prácu v špecializácií, v ktorej školenie absolvovali,“ vysvetlil.
Z hľadiska merania efektívnosti aktívnej politiky trhu práce je podľa šéfa NKÚ dôležité hodnotiť aj prepojenie miestneho, regionálneho trhu práce, voľných či nedostatkových pracovných pozícií s odborným zameraním rekvalifikačných kurzov. „Len pri takto nastavenom zúčtovaní a hodnotení tejto strategickej verejnej politiky bude mať verejnosť uistenie, že európske i národné zdroje využívame zmysluplne a edukačné kurzy nerobia zodpovedné štátne úrady len pre pozitívnu štatistiku, ale pre lepšie uplatnenie zraniteľných skupín občanov na trhu práce,“ doplnil Andrassy.
„Národná autorita pre externú kontrolu vo svojej záverečnej správe z auditu konštatuje, že národný systém rekvalifikačných kurzov je účinný a ako príklad dobrej praxe môže slúžiť aktívna participácia medzi nositeľom zodpovednosti za politiku trhu práce (ministerstvo práce), implementačným orgánom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odborným neštátnym partnerom - Alianciou sektorových rád,“ doplnil NKÚ.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR privítalo správu, ktorá systém rekvalifikácií označila za účinný a ako príklad dobrej praxe. Vyzdvihlo zistenia kontroly, že táto oblasť je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená, predstavuje významný nástroj podpory zamestnanosti a prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie. „Zistenia NKÚ vnímame ako potvrdenie správnosti nášho smerovania k modernej politike zamestnanosti,“ konštatoval rezort v reakcii.
Cieľom je podľa ministerstva posunúť systém k ešte lepšiemu sledovaniu reálneho uplatnenia ľudí v praxi. V tejto súvislosti spomenulo viacero konkrétnych krokov. „Prepájame dáta so Sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní (ISCO) už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zavádzame systém trasovania, kde pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje,“ priblížilo MPSVR.
Úrady práce pri posudzovaní žiadostí vychádzajú zo zoznamu najžiadanejších nedostatkových pracovných pozícií, ktorý aliancia štvrťročne aktualizuje na základe Barometra trhu práce, teda priamo z dopytu zamestnávateľov v 24 sektoroch hospodárstva. „V nadväznosti na model plánovania výkonov tak verejné prostriedky smerujeme do vzdelávania, ktoré zodpovedá aktuálnym aj budúcim potrebám trhu práce,“ dodal rezort.