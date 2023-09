NKÚ: SVP, ktorý má chrániť pred povodňami, bojuje o prežitie

Bratislava 28. septembra (TASR) - Strategický Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý má ľudí chrániť pred povodňami, bojuje o prežitie pre prístup štátu. Uviedla to hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Daniela Bolech Dobáková v súvislosti s najnovšími zisteniami úradu.



Spresnila, že stav vodných stavieb na riekach sa zhoršuje a riziko nedostatočnej ochrany ľudí a ich majetkov pred povodňami je každým dňom vyššie. Kontrolóri NKÚ v rámci tzv. follow-up kontroly zmonitorovali, ako SVP plní opatrenia z kontrol v rokoch 2018 a 2019.



Poznamenala, že strategický štátny podnik, ktorý spravuje a chráni kvalitu a množstvo povrchových a podzemných vôd, stará sa o toky riek aj o protipovodňovú ochranu, je dlhodobo v strate a jeho financovanie je poddimenzované.



"Predvídateľnosť finančných tokov, ktoré smerujú do vodohospodárskeho podniku zo strany štátu, je priam katastrofálna. Štát má od roku 2010 voči nemu podlžnosť viac ako 330 miliónov eur, ktorými by mal štátny podnik zabezpečovať modernizáciu vodných nádrží, starostlivosť o vodné toky, ale aj protipovodňové opatrenia na ochranu ľudí a ich majetkov," vyhlásil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy v podcaste Ctrl+A.



Nedostatočné financovanie strategického podniku podľa neho zároveň negatívne vplýva na zanedbávanie opráv a údržby vodohospodárskeho majetku, čo smeruje k zhoršovaniu technického stavu vodných stavieb. Celkový technický dlh za obdobie rokov 2005 až 2020 predstavoval sumu 921,5 milióna eur. Spolu 24 vodných stavieb, na ktoré boli vydané rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy, nebolo udržiavaných v dobrom stave, čo nebolo v súlade so zákonom o vodách.



Bolech Dobáková dodala, že vzhľadom na zistené nedostatky národní kontrolóri zaradia do svojho plánu na najbližšie obdobie ďalšiu kontrolu so zameraním na uvedené rizikové oblasti. Okrem toho, že výsledky úrad odstúpi parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ministerstvu financií (MF) SR a Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR, NKÚ správu predloží aj na rokovanie vlády SR.