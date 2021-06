NKÚ: Systém v Slovenskom pozemkovom fonde je nastavený netransparentne

Bratislava 28. júna (TASR) - Systém v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) je nastavený netransparentne. Uviedli to pre TASR predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík a podpredseda úradu Ľubomír Andrassy.



"Z procesov, ktoré sme kontrolovali, sa ukázalo, že ten systém je nastavený netransparentne, vôbec prenájom pôdy, ale aj uplatňovania reštitučných nárokov. Dôsledok toho všetkého je, že to vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA), pretože bolo vo fonde vytvorené korupčné prostredie a nie v jednom prípade. Tých prípadov je tam určite viacej. Samozrejme, kontrola 'ex post' korupciu veľmi ťažko dokazuje," priblížil Mitrík.



Už z pravidiel, ktoré boli nastavené, však podľa Mitríka vyplýva, že korupcia na fonde určite bola. "Preto sme 'našli prácu' pre NAKA aj na SPF," povedal predseda NKÚ.



Pri kontrolách sa podľa Andrassyho zistilo, že SPF nemal účinný systém kontroly, ktorý by zabezpečil transparentnosť procesu rozhodovania o pôde. "Myšlienka možno do budúcnosti je taká, že sa máme poučiť aj zo skúsenosti iných. Napríklad, v Škandinávii nikdy pôdu nepredávajú, pretože je to nenahraditeľné bohatstvo civilizácie a spoločnosti. V prípade zaujímavého projektu pôdu prenajmú na 20, 30 alebo 50 rokov, prípadne prenájom zopakujú nanovo, ale vždy vlastníkom pôdy zostáva štát," informoval podpredseda úradu.



Podľa Andrassyho je na Slovensku "veľmi zvláštne", že sa cez takú organizáciu, ako je SPF, štát "zbavuje" vzácnej pôdy, často aj najvzácnejšej pôdy.



Mitrík upozornil, že kontrola NKÚ v SPF, ktorá sa začala koncom roka 2020, sa ešte neskončila, a preto je úrad viazaný mlčanlivosťou. "Kontrola NKÚ sa končí 21. júla, potom bude záverečná správa," dodal predseda NKÚ.