NKÚ: Takmer 40 % regionálnych mostov je v zlom technickom stave
Štátni kontrolóri upozornili, že bez systémových zmien vo financovaní cestnej infraštruktúry bude čoraz ťažšie zabezpečiť jej bezpečnú prevádzku a modernizáciu.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Stav regionálnych ciest na Slovensku sa v posledných rokoch zlepšuje len nepatrne a technický stav mostov sa naopak výrazne zhoršuje. Takmer 40 % z nich bolo v roku 2024 v troch najhorších zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, pričom k zhoršovaniu dochádza dlhodobo. Podobne ako pri cestách I. triedy, aj v prípade ciest v správe vyšších územných celkov (VÚC) potreba opráv a modernizácie prevyšuje ich finančné možnosti. Vyplýva to z výsledkov najnovšej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), zameranej na opravy a údržbu ciest v správe VÚC, o ktorých v piatok informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
Štátni kontrolóri upozornili, že bez systémových zmien vo financovaní cestnej infraštruktúry bude čoraz ťažšie zabezpečiť jej bezpečnú prevádzku a modernizáciu. „Hovoríme napríklad o potrebe úpravy pravidla tak, aby krajské samosprávy zodpovedajúce za cestnú infraštruktúru a mosty na nej, neboli pri komplexných opravách finančne zaťažované vynútenou prekládkou inžinierskych sietí, ktoré patria plynárom, energetikom či súkromným vlastníkom. Náklady na presunutie či zmenu trasovania inžinierskych sietí by mali znášať ich vlastníci. Nemalo by to ísť na vrub verejného, samosprávneho rozpočtu,“ konštatoval predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Osem samosprávnych krajov vlastní spolu takmer 3600 kilometrov (km) ciest II. triedy a viac ako 10.300 kilometrov ciest III. triedy, na ktorých je takmer 5400 mostov. Medzi jednotlivými krajmi sú pritom výrazné rozdiely. Najmenej cestnej infraštruktúry spravuje Bratislavský kraj (523 km ciest a 129 mostov), najviac Prešovský kraj (2433 km a 1228 mostov), vyčíslil úrad. Kontrola ukázala, že stav regionálnych ciest ako celku sa v rokoch 2021 až 2024 mierne zlepšil. V roku 2024 bolo približne 8663 km z celkovej dĺžky 13.911 km ciest v dvoch najlepších stupňoch stavebno-technického stavu.
Podstatne horšia situácia je pri mostoch, upozornil NKÚ. „Takmer 40 % mostov na regionálnych cestách (2062 z 5387) bolo v roku 2024 v troch najhorších stupňoch stavebno-technického stavu. Počet mostov v havarijnom stave sa zvýšil zo siedmich v roku 2017 na 34 mostov v roku 2024,“ vyčíslila Bolech Dobáková. Pripomenula, že vývoj stavu mostov na cestách I. triedy vo vlastníctve štátu je podobný, čo ukázala kontrola NKÚ z prvého polroka 2025.
Aktuálna kontrola tiež potvrdila, že potreba modernizácie ciest a mostov výrazne prevyšuje finančné možnosti samosprávnych krajov. Aj napriek využívaniu vlastných zdrojov, úverov či eurofondov dokážu kraje ako celok najmä udržiavať existujúci stav infraštruktúry, nie ho dlhodobo zlepšovať. Zároveň sa očakáva postupné znižovanie zdrojov EÚ, ktoré sú dnes pri investíciách zásadné.
Priemerné bežné výdavky správcov regionálnych ciest dosahovali v kontrolovaných rokoch približne 150 miliónov eur ročne, pričom viac ako polovica smerovala na zimnú údržbu, kosenie a čistenie krajníc. Na súvislé opravy povrchov ciest išlo v priemere necelých 32 miliónov eur. Investičné výdavky dosahovali v priemere takmer 104 miliónov eur ročne, pričom približne 40 % tvorili eurofondy.
„Súčasná prax ukazuje, že samosprávne kraje dokážu modernizovať jednotlivé úseky ciest, no celkový stav siete sa tým významne nemení. Kým sa niektoré úseky zlepšujú, na iných sa stav postupne zhoršuje,“ upozornil Andrassy. V tejto súvislosti odporúča NKÚ poslancom parlamentu požadovať od vlády predložiť návrh na dlhodobo udržateľné financovanie ciest a mostov s prípadným využitím zahraničných skúseností. Krajom zároveň kontrolóri odporúčajú aktívne hľadať nové finančné zdroje na modernizáciu infraštruktúry, udržiavať a rozvíjať vlastné kapacity na údržbu ciest, napríklad aj prostredníctvom vzájomnej spolupráce.
