NKÚ u diaľničiarov končí kontrolu mýta, preveruje aj jeho hospodárnosť
Riziká popísané v podnete Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) k mýtu vyhodnotili odborní zamestnanci úradu.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v týchto dňoch ukončuje kontrolu v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zameranú na mýtny systém. Ide o audit, ktorým úrad preveruje nielen účinnosť opatrení prijatých na základe jeho odporúčaní z roku 2022. „Predmet kontroly počíta s preverením zákonnosti a tiež hospodárnosti pri súťaži na nového prevádzkovateľa mýtneho systému,“ uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
NKÚ v rámci kontroly podľa nej nepreveroval zákonnosť verejného obstarávania, pretože daná kompetencia spadá do pôsobnosti iného nezávislého kontrolného organu štátu, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie.
Riziká popísané v podnete Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) k mýtu vyhodnotili odborní zamestnanci úradu. „Tie, ktoré boli významné a zapadali do predmetu kontroly, boli zahrnuté do auditu. Očakávame, že výsledky kontroly by mali byť známe v prvom štvrťroku budúceho roka,“ dodala Bolech Dobáková.
UNAS vyzvala NKÚ, aby jej podnet k mýtu z januára tohto roka vybavil prioritne a aktuálny podnet považoval za doplnenie toho pôvodného. Autodopravcovia sa ešte začiatkom tohto roka obrátili na najvyššiu kontrolnú inštitúciu, aby prešetrila zákonnosť postupu pri verejnom obstarávaní a následnom uzavretí zmlúv medzi NDS a českou spoločnosťou CzechToll o poskytovaní služieb technickej podpory a o poskytovaní mýtnych služieb v rámci pripravovaného nového mýtneho systému.
„Keďže medzičasom NDS uskutočnila platby v rámci plnenia z jednej z týchto zmlúv, pričom neboli zverejnené jej prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, podal UNAS trestné oznámenie na NDS a na neznámeho páchateľa za machinácie pri verejnom obstarávaní a pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku,“ oznámil predseda organizácie autodopravcov Stanislav Skala. UNAS sa domnieva, že obe zmluvy sú neplatné, pretože podľa nej neboli doteraz zverejnené v plnom rozsahu.
NDS a CzechToll podpísali v apríli 2024 zmluvu o vybudovaní elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory za takmer 13,8 milióna eur a v máji toho istého roka aj zmluvu o poskytovaní mýtnych služieb za 28,8 milióna eur.
Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv uzavreli k prvej zmluve v tomto roku tri dodatky súhrnne za 1,9 milióna eur, čím sa pôvodná cena zvýšila na 15,7 milióna eur. Tri tohtoročné dodatky k druhej zmluve za 23,7 milióna eur zvýšili jej hodnotu zhruba na 52,5 milióna eur.
