NKÚ ukončil kontrolu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Košice 16. augusta (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil kontrolu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), zistil niekoľko porušení. Zástupcovia vodární s viacerými tvrdeniami nesúhlasia a zápisnicu o jej výsledku odmietli podpísať. Ako uviedol člen predstavenstva VVS a Člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Kratky, proti záverom NKÚ sa budú brániť právnou cestou. Podľa NKÚ bola kontrola ukončená a jej priebeh i závery boli v súlade s kompetenciami úradu, pričom spoločnosť má povinnosť prijať nápravné opatrenia.



Kontrola bola zameraná na hospodárenie VVS, znižovanie jej modernizačného - investičného dlhu, schopnosť obnovovať a rozširovať sieť verejných vodovodov, kanalizácií a na dôsledky pravidiel regulácie pri plnení kľúčových povinností spoločnosti.



Riaditeľka klubu akcionárov Miroslava Hančáková TASR informovala, že kontrola VVS trvala viac ako pol roka, pričom nepotvrdila tvrdenia o hrozbe skrytej privatizácie. NKÚ to označil za klamstvo. "NKÚ v rámci uvedenej kontroly nepreveroval dlhopisový program Voda spieva, neposudzoval riziká, ktoré by mohli viesť k priamej či skrytej privatizácii tejto alebo iných vodárenských spoločností," reagovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



NKÚ kontrolou VVS zistil napríklad nesúlad s obchodným zákonníkom a zákonom o slobode informácií. Vodárňam odporučil zvážiť vyplácanie tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, poskytovanie sponzorských príspevkov a finančných darov v nastavenom rozsahu, ale aj poskytovanie finančných príspevkov občianskemu združeniu vzhľadom na neustále rastúci investičný dlh na vodárenskej infraštruktúre, ako aj nevyužívať personálne a administratívne kapacity VVS na súkromné aktivity členov predstavenstva. Poukázal tiež na kontinuálny nárast investičného dlhu a neplnenie plánov obnovy vodárenskej infraštruktúry.



Podľa Kratkeho voči viacerým tvrdeniam podali námietky, no NKÚ neprijal ani jednu z nich. "Naplnili sa naše predpoklady, že napriek ústretovosti VVS kontrola NKÚ nebude nezaujatá a objektívna, ale tendenčná a ovplyvnená predchádzajúcimi vyhláseniami predsedu NKÚ," uviedol. Dodal, že kontrola "odhalila" spoločenskú zodpovednosť VVS, respektíve že finančne podporuje sociálne slabšie skupiny, kultúru a šport aj informovanosť akcionárov vodární. Tvrdí, že takáto podpora je plne v limitoch schválených akcionármi.



"Za vrchol absurdnosti považujem, keď nám NKÚ vyčíta, že VVS poskytla na charitu moje odmeny vyplývajúce z výkonu funkcie člena predstavenstva, ktorých som sa pri nástupe do funkcie vzdal a vyslovene požiadal, aby boli poukazované Neziskovej organizácii Daniela Kratkeho. Z týchto príspevkov odvtedy benefitovali stovky detí, ktorých rodičia pracujú vo VVS a ktoré sme spolu s neinvestičným fondom Vodárne podporili," povedal.



Podľa NKÚ je zarážajúce, že za spoločnosť, ktorá nakladá s verejným majetkom, dlhodobo komunikuje občianske združenie a za rôzne komunikačné či marketingové aktivity tohto združenia platí vodárenská spoločnosť nemalé financie. "Tie v konečnom dôsledku platia občania v cene vodného, ktorá je na východnom Slovensku dlhodobo najvyššia," skonštatovala Bolech Dobáková s tým, že v rámci auditu boli preverované štyri vodárenské spoločnosti a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.