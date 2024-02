NKÚ: Upratovanie spisov na Slovenský pozemkový fond sa neosvedčilo

Bratislava 23. februára (TASR) - Vážne manažérske zlyhania pri projekte Spisová zápcha, formálne plnenie opatrení na zlepšenie fungovania inštitúcie aj pri téme boja s korupciou a neúčinný vnútorný kontrolný systém. K takýmto záverom dospeli národní kontrolóri, ktorí sa po dvoch rokoch vrátili na Slovenský pozemkový fond (SPF), aby preverili, či sa nakladá s majetkom efektívnejšie, a hlavne, aké opatrenia prijalo vedenie fondu na posilnenie transparentnosti. Informovala o tom Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



Nedostatky a riziká zistené v minulosti však podľa kontrolného úradu pretrvávali aj v rokoch 2022 a 2023. Dôvodom je najmä absencia rezortnej stratégie, ktorá by jasne definovala víziu štátu pri spravovaní štátnych pozemkov a nakladaní s pôdou neznámych vlastníkov.



"Projekt Spisová zápcha mal primárne zlepšiť proces vybavovania úradných spisov. Zároveň mal znížiť niekoľkotisícovú bariéru nahromadených a roky neriešených žiadostí od klientov fondu. Tento cieľ sa nepodarilo naplniť, pričom problémy identifikovali kontrolóri už pri príprave projektu a ich neriešenie zo strany vrcholového manažmentu fondu pretrvávali až do jeho ukončenia. Vnútorná kontrola zo strany zodpovedných osôb zlyhala a zámer sa minul svojmu účelu," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Naďalej je podľa neho potrebné prijímať opatrenia na zlepšenie vnútorných riadiacich procesov, zefektívniť personálnu politiku a jednoznačne zadefinovať budúce projekty z pohľadu ich financovania a odmeňovania.



NKÚ podľa hovorkyne pri audite riadenia SPF zistil 32 porušení záväzných predpisov v oblasti strategického riadenia, kvality vybavovaných služieb pri projekte Spisová zápcha a aj pri zamedzení klientelizmu či korupcie. Transparentnosť ani efektivita procesov sa od poslednej kontroly úradu v roku 2021 pri riadení rizík fondu nezvýšili.



Bolech Dobáková dodala, že opatrenia smerujúce k zlepšeniu fungovania organizácie sa nemonitorovali a ani nevyhodnocovali. Práve tento nedostatok sa významne podpísal aj pod neúspešnosť projektu Spisová zápcha. Zvýšená fluktuácia zamestnancov mala takisto negatívny dosah na odborný rast a stabilizáciu pracovných pozícií, čo významne prispievalo k hromadeniu nevybavených žiadostí. To sa nakoniec prejavilo v náraste sťažností, hlavne na odbor prevodov.