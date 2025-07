NKÚ: Vlani prišlo do štátneho rozpočtu 350 mil.eur z príjmov z hazardu

Bratislava 25. júla (TASR) - Minulý rok prišlo cez odvody z hazardných hier do štátneho rozpočtu 350 miliónov eur. Výber odvodov pri internetových hrách v i-kasinách sa z necelých troch miliónov eur v roku 2019 zvýšil štyridsaťnásobne a vlani dosiahol úroveň 126 miliónov eur. V rámci samospráv sa príjmy z hazardných hier znížili z 21 miliónov eur v roku 2018 na necelých 13 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Informoval o tom Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



„Prísnejšie záväzné pravidlá v konečnom dôsledku neznížili nástrahy súvisiace s hraním hazardných hier, iba ich presunuli z kamenných prevádzok na internet, často priamo do domáceho prostredia hráča. K prechodu hazardu do online priestoru prispela aj pandémia spôsobená ochorením COVID-19 a prijímané reštrikčné opatrenia, ktoré na dlhší čas kamenné prevádzky zatvorili,“ uviedol NKÚ.



Napriek stúpajúcim príjmom z hazardu štát podľa neho nemá ucelenú koncepciu v tejto oblasti a nedostatočne rieši prevenciu závislosti od hazardu aj ochranu zraniteľných skupín, ako sú mladiství či patologickí hráči. Ďalej upozornil, že v období rokov 2019 až 2025 udelil Úrad pre reguláciu hazardných hier v prípade porušenia zákona o hazardných hrách viac ako 600 pokút. Vo vyše 900 prípadoch však došlo pre jeho viac ako dvojročnú nečinnosť k zániku možnosti uložiť sankciu. Dôvodom bolo to, že agende ukladania sankcií v správnych konaniach sa až do vlaňajšieho roku venoval iba jeden zamestnanec.



„Regulačný úrad pre hazard nemal stanovený interný postup, ktorý by upravoval ukladanie sankcií a odnímanie pridelených licencií. Nie je tak jasné, prečo niektorí prevádzkovatelia niekoľkotisícovú pokutu dostali a iní sa sankcii pre nečinnosť úradu vyhli,“ spresnil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Príjmy z odvodov hazardu v období rokov 2018 až 2024 dosiahli celkovo 1,8 miliardy eur, pričom najväčším verejným zdrojom sú príjmy zo správnych poplatkov za udelenie individuálnej licencie, ktoré boli v rokoch 2019 až 2024 na úrovni 96 miliónov eur. Príjmy samospráv z hazardných hier zaznamenali od roku 2018 do 2024 hodnotu 113 miliónov eur. Pri kontrole správy pohľadávok štátu v súvislosti s odvodmi z hazardu nebol zistený ani jeden prípad premlčania. V rámci udeľovania individuálnych licencií boli však zistené problémy pri aplikácii zákona o hazardných hrách. Ten umožňuje prijať obciam všeobecné záväzné nariadenie o zákaze umiestňovania hazardných hier na ich území. V rámci zákona však platí, že na záväzné nariadenie príslušnej obce, ktoré nebolo úradu oznámené do piatich dní, sa pri udeľovaní individuálnych licencií neprihliada.



„Dodržanie tejto neprimerane krátkej zákonnej lehoty bolo v niektorých prípadoch problematické. Prijatím nariadenia nastal podľa práva stav zákazu umiestňovania herní a kasín na území obce, ale de facto nedodržanie päťdňovej lehoty znamenalo vznik novej herne zvyčajne na obdobie piatich rokov,“ dodal Andrassy.