NKÚ vníma žalobu ako snahu zastrašiť nezávislú kontrolnú inštitúciu

Bratislava 7. júna (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vníma žalobu konzorcia IT firiem pre výsledky vlaňajšej kontroly ako snahu zastrašiť nezávislú kontrolnú inštitúciu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková s tým, že detailne sa k tomu zatiaľ úrad vyjadrovať nebude, keďže sa najprv musí podrobne oboznámiť s obsahom žaloby.



Dodávatelia Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk napadli na súde NKÚ pre výsledky vlaňajšej kontroly. Kontrolóri podľa konzorcia GlobalTel a SWAN porovnávali neporovnateľné a zverejnené výsledky kontroly poškodili ich dobré meno. Žiadajú preto ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške spolu 20.000 eur.



Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho tento krok úrad nemôže vnímať inak ako snahu zastrašiť nezávislú kontrolnú inštitúciu, a to ešte zo strany subjektu, ktorý nebol predmetom kontrolnej akcie. "Ubezpečujem verejnosť, že každú žalobu voči NKÚ berieme vážne, ale v žiadnom prípade sa úrad nenechá zatlačiť do kúta a kontrolóri budú svoju prácu naďalej vykonávať nestranne, odborne a zistené nedostatky budeme kvalifikovane prezentovať verejnosti," dodal.



NKÚ kontroloval v minulom roku Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) v súvislosti s projektom Modul úradnej komunikácie (MUK-P), ktorý je súčasťou Ústredného portálu verejnej správy. Zistenia uvádzané v protokole o výsledku kontroly boli podľa NKÚ verifikované štatutárnymi predstaviteľmi kontrolovaného subjektu a k protokolu neboli vznesené žiadne zásadné námietky súvisiace s pravdivosťou a objektívnosťou identifikovaných rizík či nedostatkov.



Podľa výsledkov kontrolných zistení MUK-P ako súčasť ÚPVS možno označiť ako ukážkový príklad pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane tzv. vendor lock-in problému. Modul MUK-P bol vytváraný za 3,2 milióna eur ako "riešenie na mieru" napriek tomu, že podľa NKÚ na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie (tzv. krabicové) riešenie. Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nebol v čase ukončenia kontroly vlani na jeseň systém odovzdaný do prevádzky, hoci bol z väčšej časti zaplatený. NKÚ tiež upozornil, že agentúra NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala vlastníctva autorských majetkových práv na ÚPVS či zdrojových kódov. NKÚ odstúpil zistenia orgánom činným v trestnom konaní.



Konzorcium IT firiem poukázalo na to, že dodaný modul, ktorý je na mieru vytvorený kompletný softvér, kontrolóri porovnali s "krabicovým riešením" Broadcom, ktoré vyšlo na prvý pohľad lacnejšie. Broadcom je však podľa IT spoločností len platformou, ktorú bez dotvorenia nemožno nasadiť do prevádzky ÚPVS.



Právny zástupca žalobcov Peter Kubina z advokátskej kancelárie Dentons Europe tvrdí, že kontrolóri porovnali neporovnateľné. Cena, ktorú uviedli, je totiž len za platformu. Pred nasadením do ostrej prevádzky by si vyžiadala ešte ďalšie dodatočné náklady, ktoré už podľa neho kontrolóri nezobrali do úvahy.