NKÚ: Vyrovnaný rozpočet by ohrozil fungovanie štátu

Bratislava 8. novembra (TASR) - Návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý do parlamentu predložila vláda bývalého premiéra Ľudovíta Ódora, reflektuje zákon o rozpočtových pravidlách a zohľadňuje ústavné princípy rozpočtovej zodpovednosti. Na druhej strane neponúka žiadne legislatívne opatrenia, ktoré by umožnili jeho praktickú realizáciu. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aj z tohto dôvodu vo svojom stanovisku odporúča poslancom Národnej rady (NR) SR, aby bol predložený návrh stiahnutý.



Navrhnuté finančné limity môžu podľa NKÚ ohroziť fungovanie štátu a došlo by k obmedzeniu základných verejných služieb poskytovaných občanom. "Odporúčanie národnej autority pre externú kontrolu vychádza nielen z odborného posúdenia jednotlivých rozpočtových kapitol, ale aj zo skutočnosti, že po tohtoročných septembrových voľbách sa bude nový kabinet uchádzať o dôveru poslancov a po schválení Programového vyhlásenia vlády bude mať dva roky na nastavenie ozdravných opatrení a prijatie dlhodobo udržateľných reforiem," vysvetlil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Z pohľadu národných kontrolórov sú dlhodobo udržateľné verejné financie veľkou výzvou pre zdravý vývoj slovenskej spoločnosti, na ktorú musí bezprostredne reagovať výkonná a zákonodarná moc. Na túto výzvu je nevyhnutné odpovedať aj určením záväzných limitov verejných výdavkov.



"Vývoj hrubého dlhu verejnej správy signalizuje významné riziko, ktoré dostáva naše financie do červených čísel a v závere roka bude hrubý dlh atakovať hranicu 57 % hrubého domáceho produktu (HDP). Štátna kasa môže v decembri skončiť s deficitom 8,3 miliardy eur, pričom analytici NKÚ identifikovali významné riziká pri finančnej kondícii zdravotnej či Sociálnej poisťovne," priblížil Andrassy.



Upozornil, že ak by v budúcom roku mal striktne platiť vyrovnaný rozpočet, tak je nevyhnutné škrtať výdavky až na úrovni 8,5 miliardy eur. Škrty a zmrazenie štátnych výdavkov by sa podľa NKÚ najvýraznejšie prejavili v segmente všeobecných verejných služieb, mali by negatívny dopad na investičné projekty, značne by sa obmedzila podpora ochrany životného prostredia a obrany krajiny.



Vyrovnaný rozpočet verejnej správy predpokladá v roku 2024 príjmy štátneho rozpočtu len na úrovni 19,6 miliardy a výdavky v sume 22 miliárd eur. Takýto rozpočet by dostal slovenskú ekonomiku do výraznej recesie, miera nezamestnanosti by sa zvýšila nad 9 % a spomalenie hospodárskeho rastu by dostalo verejný dlh k hranici 60 % HDP, upozornil kontrolný úrad.



"Naše kontrolné zistenia dlhodobo poukazujú na výrazný modernizačný dlh v environmentálnej agende, pri dynamickom rozvoji dopravnej infraštruktúry či pri zdravej modernizácii zdravotníctva. A preto je pre nás neakceptovateľné, že návrh rozpočtu úradníckej vlády počíta len s dvoma miliardami, určenými na kapitálové výdavky, čo je medziročný prepad až o bezmála 75 %," doplnil Andrassy.



Za dôležitú považujú kontrolóri aj tému postupného znižovania počtu zamestnancov štátnej a verejnej správy. Navrhnuté skokové zníženie týchto zamestnancov bez odbornej a politickej diskusie však podľa NKÚ nie je udržateľným riešením. Návrh rozpočtu na rok 2024 nereflektuje ani na výzvy, ktoré sú spojené s čerpaním európskej finančnej pomoci a realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, dodal v stanovisku kontrolný úrad.