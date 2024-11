NKÚ: Výstavba parkov Valaliky a Rimavská Sobota bola zle manažovaná

Bratislava 15. novembra (TASR) - Výstavba priemyselných parkov Valaliky pri Košiciach a v Rimavskej Sobote bola riadená netransparentne a nekoncepčne. Za neplnenie termínov Slovensku hrozia finančné škody vo výške 36 miliónov eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), o ktorej informovala v piatok jeho hovorkyňa Daniela Bolech Dobáková.



"V prípade výstavby oboch parkov zlyhali obchodné spoločnosti štátu, MH Invest a Valaliky Industrial Park, ako aj samotné Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré nedostatočne plnilo svoje kontrolné úlohy ich zriaďovateľa," uviedol NKÚ s tým, že parlamentnému hospodárskemu výboru odporúča intenzívnejšiu verejnú kontrolu prostredníctvom vyžiadania si pravidelných ročných správ o realizovaných výdavkoch a plnení cieľov.



"Pre nedodržiavanie zmluvných termínov hovoríme o možných sankciách až do výšky 36 miliónov eur alebo dokonca o možnosti odstúpenia investorov od zmluvy," upozornil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Dodal, že je nevyhnutný systematický verejný a parlamentný tlak na výkonné zložky manažmentu a dodržiavanie záväzkov štátu, aby sa predišlo potenciálnym škodám.



Harmonogram projektu bol podľa podpredsedu NKÚ postavený nerealisticky, nezohľadňoval národnú legislatívu a časovú náročnosť procesov stavebných a povoľovacích konaní, majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov či verejného obstarávania.



Kontrolnej skupine podľa NKÚ neboli predložené žiadne dokumenty, analýzy či štúdie, ktoré boli využité ako podklady na uzavretie investičných zmlúv. Samotné zmluvy s firmami, sídliacimi v parkoch, vykazujú podľa kontrolórov známky jednostrannej výhodnosti. Zmluvné pokuty totiž hrozia iba obchodným spoločnostiam MH SR, investorom pre neplnenie zmluvných podmienok nehrozia žiadne sankcie.



"Dozorné rady, v ktorých sú zástupcovia MH SR, v rokoch 2021 a 2022 nezasadali v súlade so zakladateľskou listinou a rezortu hospodárstva nepredložili v kontrolovanom období ani jednu správu o svojej činnosti," podotkol NKÚ. Využívané boli aj služby externej firmy, pričom kontrolóri zistili nedodržanie zmluvných podmienok a porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške viac ako 230.000 eur.



Za nedostatky pri výstavbe priemyselných parkov môže podľa NKÚ aj fakt, že Slovensko stále nemá ucelenú koncepciu ich rozvoja. "Absencia koncepcie je vážnym nedostatkom a znižuje investičnú atraktivitu a konkurencieschopnosť Slovenska z pohľadu zahraničných investorov," uzavrel Ivančo.