NKÚ: Využívanie štátnych účelových zariadení je neefektívne

Bratislava 26. januára (TASR) - Využívanie štátnych školiacich, kúpeľných a rôznych rekreačných zariadení je neefektívne a súčasné nastavenie ich fungovania neumožňuje ďalší rozvoj a modernizáciu. O výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



Spresnila, že v kontrolovaných zariadeniach boli porušené rozpočtové pravidlá vrátane porušenia finančnej disciplíny vo výške viac ako 400.000 eur, ich kapacity sa v prevažnej miere využívali nedostatočne. Kontrolóri tiež našli nedostatky v zriaďovacích listinách, účtovníctve, porušenia zákona o verejnom obstarávaní a Zákonníka práce, keď okrem iného zamestnanci na dohodu o vykonaní práce pracovali viac ako povolený počet hodín počas jedného dňa, a to aj v prípade mladistvých.



Národní audítori negatívne hodnotia vnútorný kontrolný systém, ktorý nedokázal zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Vyplýva to z kontroly NKÚ vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení VS - Financie Tatranská Lomnica v pôsobnosti rezortu financií a v zariadeniach ministerstva vnútra, a to v Kúpeľno-liečebnom ústave Arco Trenčianske Teplice, Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Bystrá v Liptovskom Jáne a v Centre účelových zariadení v Piešťanoch.



K tejto kontrolnej akcii pristúpila podľa hovorkyne národná autorita pre externú kontrolu na základe podnetov od verejnosti a aj preto, že vláda ešte v roku 2011 prijala opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania účelových zariadení ústredných orgánov štátnej správy. Kontrolóri chceli preveriť účinnosť a efektívnosť týchto opatrení.



"Kontrola ukázala, že je potrebné pozrieť sa komplexne na štátne účelové zariadenia, spôsob, efektívnosť a hospodárnosť ich využívania. Na základe objektívnych dát zhodnotiť ich prínos a prijať systémové opatrenia na zefektívnenie a stransparentnenie využívania kapacít účelových zariadení," uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.



Kontrolované zariadenia sa podľa NKÚ viac využívali na sociálne programy rezortov, menej slúžili na vzdelávanie a školenie štátnych zamestnancov, prípadne zamestnancov verejnej správy. V správe ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy sú desiatky školiacich a kúpeľných zariadení, chát či ubytovní. Vo vládnom materiáli z roku 2011 bolo uvedené, že takýchto zariadení je 320 a z nich bolo označených 61 ako prebytočných. "Využiteľnosť niektorých, aj pre ich aktuálny stav, je v súčasnosti veľmi nízka," dodala Crkoňová.