Andrassy: Štát by mal ísť v udržateľnosti príkladom

Bratislava 4. septembra (TASR) - Zodpovedné riadenie firiem na Slovensku prispieva k udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (ESG) voči životnému prostrediu. Zodpovedné podnikanie by sa nemalo týkať len súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií. Práve štát by mal ísť v udržateľnosti príkladom. V stredu to na konferencii o aktuálnych trendoch v oblasti vykazovania ESG povedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy.



"Kvalitné spravovanie a riadenie spoločnosti je základom úspechu pri dosahovaní environmentálnych aj sociálnych cieľov," uviedol Andrassy.



Doplnil, že na Slovensku čelíme mnohým výzvam, či už ide o ochranu životného prostredia alebo zlepšovanie sociálnych podmienok, ktoré sú späté s dobrým riadením každej spoločnosti. Zodpovedné riadenie firiem podľa neho umožňuje efektívne riadenie v oblasti environmentálnych či sociálnych výziev.



"Zavedenie týchto princípov nesmieme vnímať ako zvyšovanie byrokracie alebo ako hádzanie administratívnych polien pod nohy podnikateľom. Environmentálne či sociálne ciele, moderné či zodpovedné riadenie je strategickým krokom na ceste rozvoja spoločností nielen pre súčasné, ale hlavne pre budúce generácie," spresnil predseda NKÚ.



Zodpovedné podnikanie firiem má podľa prezidenta Najvyššieho kontrolného úradu v Českej republike Miloslava Kalu vplyv aj na ich zákazníkov. Spoločnosti si uvedomujú, že udržateľné podnikanie je najlepší spôsob ako osloviť širšiu komunitu ľudí. "V Európe chce 85 % ľudí, aby sa ešte viac podporila výroba čistých technológií a 79 % z nich sa usiluje o zníženie spotreby energie," ozrejmil.



Andrassy priblížil, že NKÚ sa snaží o udržateľný rozvoj aj znižovaním spotreby energií. "Naše aktivity sú zamerané napríklad na znižovanie spotreby energií, medzi ktoré patrí aj vybavenie nášho školiaceho strediska v Bojniciach, kde vďaka fotovoltickým panelom sme prispeli k znižovaniu energetických nákladov o viac ako 20 %, čím sme týmto projektom znížili našu uhlíkovú stopu a prispeli sme k využívaniu obnoviteľných zdrojov," dodal.