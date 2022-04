NKÚ:Slovensko má najvyšší podiel nákladov na výber daní zo štátov OECD

Bratislava 14. apríla (TASR) – Pri porovnaní podielu nákladov finančnej správy k celkovému výberu daní v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) patrí Slovensku prvé miesto ako krajine s najvyššími nákladmi na správu štátnych príjmov. Platí to napriek tomu, že náklady na správu príjmov klesli z 2,41 % výberu v roku 2007 na 2,15 % v roku 2019. Vo štvrtok o tom informoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Situáciu by mohol zlepšiť program zjednotenia výberu daní, poistného a cla UNITAS.



"Ďalšie zmenšovanie daňovej medzery, zvýšenie transparentnosti a zníženie nákladov na finančnú správu mal priniesť program zjednotenia výberu daní, poistného a cla. Narazil však na nedostatočnú politickú podporu a problémom boli aj vzájomná komunikácia zúčastnených strán či spôsoby rozpočtovania a plánovania," uviedol NKÚ na základe výsledkov kontroly realizácie tohto programu.



Program UNITAS sa pripravoval od roku 2006 a začal sa realizovať od roku 2012. Podľa NKÚ je od roku 2015 v stave "hibernácie" a zo stanovených cieľov zainteresovaní po preinvestovaní 184 miliónov eur splnili len štvrtinu. "Strategické dokumenty tohto programu sú zastarané a nereflektujú aktuálne smerovanie eGovernmentu. Slovensko má tak aj naďalej jednu z najdrahších finančných správ v rámci OECD," dodal NKÚ.



Kontrolóri skonštatovali, že nefunguje jednotná registrácia, zjednotenie výberu a ani jedno kontaktné miesto pre komunikáciu, ktorým malo byť finančné riaditeľstvo. Nebolo spustené spoločné ročné zúčtovanie dane a poistného. Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení síce bolo legislatívne zadefinované, ale nedostalo sa do praktickej realizácie a následne bolo v marci 2022 novelou zákona zrušené.



Problematické bolo podľa NKÚ aj rozpočtovanie UNITAS-u, ktorého rozpočet bol samostatnou položkou programového rozpočtovania. Napriek tomu došlo v návrhoch štátneho rozpočtu k dlhodobému podhodnocovaniu plánovaných výdavkov. Spolu s nedostatočnou komunikáciou patrí finančné zabezpečenie implementácie k najslabším stránkam celého programu.



Napriek nedostatkom priniesli kontrolóri aj pozitívne zistenia z výsledku už realizovaných krokov. Tie sa prejavili zlepšením pozície Slovenska v rámci celosvetového Indexu Paying taxes. Kým v roku 2007 bolo Slovensko na 113. mieste, keď na splnenie daňových povinností bolo potrebných 344 hodín ročne a 30 platieb, v roku 2019 sa s ôsmimi platbami a 192 hodinami ročne posunulo na 48. miesto. "Popri znížení byrokracie, úsporách času a zlepšení podnikateľského prostredia má táto reforma potenciál priniesť rádovo niekoľko stoviek miliónov eur," dodal NKÚ.