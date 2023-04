NLC spustilo do prevádzky v SR ojedinelý 3D CT skener na guľatinu

Zvolen 21. apríla (TASR) – Vo Zvolene v piatok spustili do prevádzky najmodernejšiu 3D CT skenovaciu linku guľatiny dreva. Ide o unikátnu technológiu počítačovej tomografie, ktorá slúži predovšetkým na zvyšovanie konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora. Umožňuje vytvoriť trojrozmerný model každej guľatiny a dokáže zobraziť vnútorné chyby dreva, čím optimalizuje rezné plány a napomáha maximalizovať výťažnosť.



"Je to unikátne zariadenie, na svete je takých len 15. Navyše to naše je prístupné odbornej verejnosti, ale aj drevospracovateľom," povedal TASR dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan, ktorý sa otvorenia prevádzky zúčastnil.



Zariadenie totiž poskytuje podrobný pohľad dovnútra kmeňa stromu, upozorní na jeho vnútornú štruktúru, na možné chyby, ktoré potom dokážu spracovatelia dreva na píle obísť a zužitkovať drevo čo najlepšie. "Využitím takéhoto skenera viete guľatinu zužitkovať až o 25 percent lepšie," pripomenul minister.



Okrem zvýšenia výnosov zo spracovania dreva prináša zariadenie aj objektivizáciu predaja dreva, zlepšenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov a možnosť certifikácie dodávanej guľatiny.



Skener stojí v areáli Národného lesníckeho centra (NLC) v časti Stráže, kde sa už nejaký čas buduje Centrum excelentnosti LignoSilva, ktoré je zamerané na digitalizáciu, optimalizáciu a automatizáciu v lesnícko-drevárskom sektore prostredníctvom inovačných technológií.



Skener vyšiel na 3 milióny eur, vybudovanie celého areálu, kde budú ešte prototypové pracoviská a technológie na výskum v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva, by malo stáť okolo 10 miliónov eur.