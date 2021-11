P. Balogh: Výmera našich lesov dlhodobo stúpa

Zvolen 18. novembra (TASR) – Ťažba dreva v slovenských národných parkoch v uplynulých rokoch klesla, a to takmer o polovicu. Vyplýva to zo záverov Zelenej správy za rok 2020, o ktorých vo štvrtok informovali zástupcovia jej zostavovateľa – Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.



"Údaje, ktorými disponuje Národné lesnícke centrum na základe dostupných a relevantných zdrojov hovoria, že ťažba v národných parkoch výrazne klesla. Je to pri vyššom podiele spracovania kalamity, ako je celoslovenský priemer. V týchto územiach sú navyše realizované jemnejšie spôsoby hospodárenia, takzvané prírode blízke obhospodarovanie lesov," uviedol generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.



Slovenské lesy sú aktuálne podľa jeho slov v dobrej kondícii. "Výmera našich lesov dlhodobo stúpa," zdôraznil. Kým v polovici 19. storočia bola lesnatosť len na úrovni 28 percent, dnes je to viac ako 41 percent.



Aj zásoba dreva je aktuálne v našich lesoch historicky najvyššia, pri čom ťažba celkovo klesá. Na Slovensku sa vlani vyťažilo 7,51 milióna m3 dreva, prírastok tvoril ale 12 miliónov m3 dreva. "Toto nás radí na úroveň takých krajín, ako je Švajčiarsko. Viac ako my ťaží aj Česká republika, Švédsko či Rakúsko," podotkol Balogh.



Slovenskí lesníci v roku 2020 vysadili takmer 35 miliónov sadeníc stromov. Ďalších minimálne 200 miliónov stromčekov vyrástlo z prirodzeného zmladenia. Slovenské lesy pri tom pozostávajú z dvoch tretín z listnatých stromov a jednu tretinu tvoria ihličnaté stromy.



Lesy teda podľa riaditeľa NLC nie sú drancované, ako sa to veľakrát prezentuje na verejnosti. "Verejnosť nemusí mať obavy, že naše lesy sú drancované. Sú, naopak, obhospodarované odborne, plánovite a s využitím najmodernejších technológií," pripomenul.