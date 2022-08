Lesníci: Vyťažiť by sa mohlo 75 percent kalamitného dreva z roku 2021

Zvolen 8. augusta (TASR) - Takmer tri štvrtiny zo 180.000 metrov kubických (m3) kalamitného dreva z roku 2021, ktoré sa z dôvodu nepovolenia jeho spracovania zo strany ŠOP SR nachádza v hospodárskych lesoch, mimo národných parkov, by sa mohlo vyťažiť a pomôcť tak v súčasnej situácii, poznačenej nedostatkom tejto suroviny. Informuje o tom Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene.



"NLC minulý týždeň vyhodnotilo, koľko dreva bolo ponechaného za posledných desať rokov v slovenských lesoch ako dôsledok nespracovania kalamity, a to vo všetkých lesoch, vrátane (a prevažne) hospodárskych. Je zrejmé, že desať rokov staré drevo už nikto nevyužije. Podľa NLC by však stálo za zváženie, či je vhodnejšie ponechať veľké množstvo kalamitného dreva v hospodárskych lesoch, kde ho nepovolila spracovať ŠOP SR z dôvodu vyhlásenia týchto území v budúcnosti za chránené územia, alebo je užitočnejšie toto drevo využiť v prospech slovenských domácností," informuje NLC.



Pripomenulo, že Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo údaje, podľa ktorých bolo v chránených územiach a prírodných rezerváciách ponechaných v minulom roku len 49.000 m3. To znamená, že skoro tri štvrtiny nespracovaného kalamitného dreva sa teda stále nachádza v hospodárskych lesoch, ktorého spracovanie by sa mohlo v súčasnej situácii prehodnotiť a tým prispieť k zlepšeniu zásobovania palivovým drevom obyvateľstva, ako aj k zníženiu rizika požiarov z dôvodu vysokého množstva suchého dreva v lesných porastoch.



"NLC v žiadnom prípade nenavrhuje vyťažiť drevo z území národných parkov, a už určite nie z území v 5. stupni ochrany. NLC nespochybňuje ani dôležitosť mŕtveho dreva v lesných porastoch. Na mieste je však otázka, či sme natoľko bohatá krajina, že si môžeme dovoliť ho mať najviac zo štátov Európskej únie," pripomína NLC.