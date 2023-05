Lesnícke centrum zaznamenalo vlani najvyšší obrat vo svojej histórii

Zvolen 10. mája (TASR) - Najvyšší obrat v celej svojej histórii vo výške 13,6 milióna eur dosiahlo vlani Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene. Obrat medziročne stúpol o približne 800.000 eur. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške viac ako 20.073 eur. Vyplýva to z výročnej správy NLC za rok 2022.



Najväčší, až 68-percentný podiel na obrate mali výnosy z bežného transferu (kontrakt), ktoré dosiahli 9,3 milióna eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli 1,7 milióna eur a na celkovom obrate sa podieľali 13 percentami.



Najväčšou položkou nákladov boli osobné náklady, ktoré boli na úrovni 6,4 milióna eur, čo tvorilo 47 percent nákladov. Náklady na služby, najmä na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, činili 5,9 milióna eur, čo bolo 43 percent všetkých nákladov.



Medziročne vzrástli najmä náklady na energie, a to o 30 percent, náklady na služby o 13 percent o osobné náklady o osem percent. Naproti tomu medziročne klesli najmä náklady na dane a poplatky, a to o 34 percent.



NLC je štátna príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.