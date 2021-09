NN je lídrom v starostlivosti o dôchodky Slovákov

Bratislava 16. septembra (OTS) - Vďaka čomu ste sa stali lídrom na trhu s dôchodkami?

Štatistiky za uplynulý polrok hovoria, že naša spoločnosť je pre Slovákov prvou voľbou v starostlivosti o ich dôchodky. Na slovenskom trhu teda dominujeme v podiele nových klientov, ktorí si nás vybrali pre správu svojich dôchodkových úspor. Každý druhý Slovák, ktorí si v tomto roku uzatvoril zmluvu na dôchodkové sporenie, si vybral práve našu značku.



Koľko klientov sporiacich na dôchodok má aktuálne spoločnosť NN?

Na konci júla 2021 si v našom II. a III. pilieri sporilo vyše 740-tisíc klientov, ktorým sa staráme o takmer 3,5 miliardy eur úspor. Samozrejme, tieto pozitívne správy a podiely na trhu nás veľmi tešia, no zároveň predstavujú aj obrovskú zodpovednosť. Spravujeme dôchodkové úspory každého šiesteho dospelého Slováka, čo si z našej strany vyžaduje vynikajúcu investičnú stratégiu, vysoko profesionálny servis a proklientsky prístup.



Za posledných 12 mesiacov sa vaše indexové dôchodkové fondy zhodnotili takmer o 30 %. Aký je váš ďalší cieľ?

Našou hlavnou ambíciou je, aby sa mali ľudia na dôchodku lepšie a všetky naše dôchodkové fondy boli dlhodobo maximálne výkonné. Neustále preto vylepšujeme i ponuku našich dôchodkových fondov tak, aby si každý klient mohol vybrať taký fond, ktorý najviac vyhovuje jeho požiadavkám a rizikovým preferenciám. Klientom, ktorí si budú ešte dlho sporiť na penziu a majú kladný vzťah k riziku, odporúčame presmerovať svoje prostriedky z garantovaných fondov do negarantovaných, najmä akciových a indexových.



Plánujete v oblasti dôchodkov nejaké novinky?

Aktuálne premýšľame nad tým, ako zapojiť do našej investičnej stratégie zodpovedné investovanie s dôrazom na ochranu životného prostredia a dodržiavanie základných ľudských práv. Radi by sme ešte viac pretavili do našej produktovej, investičnej aj firemnej DNA udržateľné zdroje, ekologické a environmentálne témy. Za zmienku tiež stojí, že naša NN Tatry – Sympatia je od mája prvou dôchodkovou inštitúciou v regióne V4, ktorá umožňuje klientom prevod dôchodkových práv zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensko.



Čakajú dôchodkových klientov inovácie aj v oblasti digitalizácie?

Naša NN sa snaží zatraktívniť dôchodkové sporenie aj pravidelnými inováciami či digitalizáciou. Digitálne technológie využívame na zjednodušenie prístupu klientov k dôchodkovým účtom, ale aj na plnohodnotný predaj a servis našich produktov na diaľku. Napríklad nedávno sme predstavili komplexnú 3-pilierovú dôchodkovú kalkulačku, ktorá spoľahlivo a ihneď vypočíta celkový dôchodok zo všetkých troch pilierov, ako aj sumy z každého piliera osobitne. Odhad budúceho dôchodku pritom uvádza v dnešných cenách pre lepšiu predstavu o tom, čo si z neho bude môcť klient skutočne dovoliť.