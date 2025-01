NN Slovensko je opäť najlepší zamestnávateľ

Bratislava 16. januára (OTS) - V priemere strávime v práci 90-tisíc hodín, čo je približne tretina nášho života. Pracovné prostredie, firemná kultúra a vzťahy na pracovisku majú pritom výrazný vplyv na to, ako sa cítime. Patria preto medzi dôležité kritériá, ktoré The Top Employers Institute odborne posudzuje pri hodnotení kvality zamestnávateľov. Spoločnosť NN Slovensko získala od tohto prestížneho inštitútu už siedmy raz za sebou tituly Top Employer Europe a Top Employer Slovakia a opäť obsadila 1. miesto spomedzi všetkých certifikovaných firiem na našom trhu.Už viac ako 30 rokov hodnotí odborná porota z inštitútu The Top Employers HR postupy a kvalitu pracovného prostredia vo firmách po celom svete. Vyše 2 300 organizácií každý rok podstupuje hodnotiaci proces v týchto hlavných oblastiach:• HR stratégia a riadenie ľudí;• Digitalizácia HR a pracovného prostredia;• Zamestnávateľská značka, nábor a získavanie talentov;• Rozvoj, vzdelávanie a kariéra;• Angažovanosť, starostlivosť a odmeňovanie;• Kultúra, hodnoty, udržateľnosť, diverzita a inklúzia;• Well-being: duševná a fyzická pohoda zamestnancov.V súvislosti s modernizáciou a rozvojom nových technológií sa tento rok hodnotili aj nové sféry:• Digitálna skúsenosť zamestnancov;• Orientácia na zamestnanca;• Zodpovedné nasadenie AI;• Prístup založený na zručnostiach.NN Slovensko si najlepšie viedla- predovšetkým investovaním do zvyšovania zručností v oblastí dát, IT, zákazníckej skúseností a pod. Porota tiež ocenila, ktorá akceptuje jedinečnosť každého jedinca, podporuje komunity a dobrovoľníctvo;(napr. príspevok na mobilitu, denný letný detský tábor pre zamestnancov a iné);a tiež. Ide o starostlivosť zo strany zamestnávateľa, ktorú v NN pozitívne hodnotia i zamestnanci v pravidelnom internom prieskume angažovanosti.Skúsenosti oceňovanej NN tak potvrdzujú, že má zmysel venovať sa kvalite pracovného prostredia a celkovej pohode (well-being) zamestnancov. Podľa odborných štúdií spoločnosti Gallup tieto dva faktory pomáhajú nielen pri získavaní talentov, ale pozitívne ovplyvňujú i zisk, zavádzanie inovácií a celkovú odolnosť firiem. Dáta ďalej ukazujú, že v takýchto firmách výrazne klesá riziko vyhorenia. Je tiež trikrát pravdepodobnejšie, že ľudia budú v práci angažovaní a majú o 36 % vyššiu šancu, že sa im bude dariť aj v ostatných sférach života.Well-being pritom nie je len o práci. Odzrkadľuje, či máme zmysluplné vzťahy a priateľstvá, ako manažujeme svoje financie, či sme zdraví a máme dostatok energie alebo či sme spokojní s miestom, kde pôsobíme a žijeme.hovoríV posledných rokoch sa zvyšuje záujem zamestnancov a zamestnankýň o aktívnu účasť na charitatívnych projektoch. Kolegovia sa radi zapájajú do NN týždňa dobrovoľníctva, do NN charitatívneho behu alebo Grantového programu pre zamestnancov, v ktorom si sami organizujú dobročinné aktivity a firma ich finančne podporuje cez Nadáciu NN ľuďom.NN Slovensko kladie dôraz i na budovanie otvorenej firemnej kultúry založenej na dôvere, v ktorej sa nerobia rozdiely. Je dôležité, aby sa každý človek cítil bezpečne, užitočne a bol rešpektovaný.vymenúva niekoľko z početných