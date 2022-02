Bratislava 18. februára (TASR) - NN Slovensko sa dohodlo na investícii do spoločnosti Finportal. Informovala o tom Daniela Tomášková, PR manažérka NN poisťovne.



Spresnila, že NN Slovensko sa stane majoritným akcionárom v spoločnosti Finportal, ktorá je veľkosťou obratu "trojkou" na trhu finančného sprostredkovania. Celá transakcia ešte podlieha schváleniu zo strany Protimonopolného úradu SR.



Poznamenala, že spoločnosti združené pod značkou NN sa starajú o dôchodkové úspory či životné poistenie takmer jedného milióna Slovákov. Finportal združuje viac ako 2000 sprostredkovateľov ponúkajúcich komplexné finančné poradenstvo pod vlastným menom a vlastnou značkou.



Zdôraznila, že investíciou sa NN snaží ešte viac posilniť dlhodobú spoluprácu s touto spoločnosťou a chce hľadať oblasti vzájomnej výmeny know-how, napríklad pri digitálnych riešeniach. Kapitál medzinárodnej skupiny NN ešte viac posilní finančnú stabilitu Finportalu a prinesie ďalšie príležitosti na rozvoj tejto spoločnosti.



"Naším zámerom je využiť synergie medzi NN a Finportalom pri zachovaní vzájomnej nezávislosti. Táto dohoda nám prináša veľa príležitostí pri skvalitňovaní servisu pre našich klientov či súčasných obchodných partnerov. Jednou z najdôležitejších oblastí s veľkým potenciálom je práve digitalizácia, v ktorej je Finportal bezpochyby jedným z trhových lídrov. Spoločnosť Finportal a ľudí, ktorí za ňou stoja, chceme podporovať v mnohých oblastiach. Zároveň budeme hľadať príležitosti na ďalší rozvoj našich interných distribučných sietí v NN," komentoval dohodu Peter Brudňák, generálny riaditeľ spoločnosti NN SR.



"Doterajšia spolupráca s NN ukázala, že máme spoločné hodnoty a vízie postavené na nezávislosti, profesionalite a transparentnosti s veľkým dôrazom na starostlivosť o klienta. Na základe mnohých rozhovorov so zástupcami NN verím, že nám toto spojenie prinesie v mnohých oblastiach medzinárodné know-how a množstvo príležitostí na ďalší rast našej spoločnosti," doplnil Rudolf Adam, predseda predstavenstva Finportal.



Tomášková dodala, že uzatvorenie transakcie bude mať na klientov či obchodných partnerov oboch spoločností pozitívny dosah, a to najmä v oblasti digitálnych riešení a zlepšovaní zákazníckeho servisu. Všetky záväzky a zmluvné dohody ostávajú nezmenené. Nezmenené ostávajú aj obchodné plány oboch spoločností, ich manažment či obchodné značky, pod ktorými pôsobia na Slovensku.