NN Životná poisťovňa aktivovala zvýšenú ochranu pred „pokazeným letom“

Bratislava 2. júla (OTS) - Ide o bonus nad rámec poistných krytí v rámci poistnej zmluvy a klienti si ho môžu uplatniť, ak hospitalizácia trvá viac ako 10 dní a vznikla z dôvodu úrazu, poranenia alebo vybraného vírusového, bakteriálneho či parazitárneho ochorenia.Leto patrí cestovaniu, pobytu pri vode, na horách a chvíľam stráveným s rodinou, na ktoré sa väčšina z nás teší. Letné mesiace však so sebou prinášajú aj sezónne nástrahy.• V lete rastie počet návštev urgentného príjmu aj následných hospitalizácií. Napríklad v USA pripadá až štvrtina urgentných ošetrení práve na letné mesiace.• Najčastejšie situácie, s ktorými sa stretávajú záchranári a lekári v lete na Slovensku sú topenie sa, kolapsy z horúčav, anafylaxia a úrazy pri rôznych nehodách.• Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií 2 z 3 najčastejších príčin hospitalizácií u nás celoročne predstavujú choroby obehovej a tráviacej sústavy. Často sa vyskytujú aj rôzne otravy, infekčné a parazitárne ochorenia, pričom ich počet stúpa i v dôsledku klimatických zmien.NN Životná poisťovňa preto pre svojich klientov aktivovala ďalší benefit ( www.nn.sk/dobreleto ), na ktorý má klient nárok, ak bude odnečakane hospitalizovaný dlhšie ako 10 dní v slovenskej alebo zahraničnej nemocnici v dôsledku úrazu, poranenia alebo vybraného vírusového, bakteriálneho či parazitárneho ochorenia (napr. vírusová hepatitída, kliešťová encefalitída, črevné infekčné choroby či mykózy).Stačí, ak má klient/klientka ku dňu uplatnenia nároku v NN Životnej poisťovni platnú a účinnú zmluvu o životnom poistení aExistuje množstvo rád, ako si nepokaziť dovolenku a užiť si leto bez starostí. Ponúkame vám niekoľko najdôležitejších tipov:• Súčasťou dovolenkového balíčka prvej pomoci by malo byť aj antihistaminikum pre prípad alergickej reakcie na morské živočíchy, slnko, jedlo či rastliny.• Základom je piť dostatok vody, pričom v niektorých lokalitách, najmä mimo Európy, sa odporúča požívať len balenú vodu.• Preferujte potraviny, ktoré sú dôkladne tepelne spracované.• Po pobyte v prírode dôkladne skontrolujte, či nemáte kliešťa. Odporúčané je i očkovanie proti kliešťovej encefalitíde ešte pred letom a pri väčšom výskyte komárov používanie repelentov. Podľa Úradu verejného zdravotníctva má výskyt kliešťovej encefalitídy rastúci trend. Najviac ochorení je u nás zaznamenaných v máji až júli. Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zase upozorňuje, že v Európe sa zvyšuje výskyt komárov prenášajúcich tropické ochorenia.• Na kúpanie využívajte kontrolované kúpaliská a vodné plochy. Kvalitu vody si vopred overte na www.uvzsr.sk/web/uvz/zoznam-vuk.• Na túry do hôr vyrážajte ráno. Vyhnete sa tak poobedným búrkam, ktoré sú v lete na horách časté. Deň vopred si overte búrkové výstrahy na www.shmu.sk.• Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5 °C, maximálne 7 °C.dodáva