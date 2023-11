Nocľaháreň pre ľudí bez domova v Poprade zrekonštruovali

Poprad 29. novembra (TASR) - Popradskú nocľaháreň pre ľudí bez domova zrekonštruovali, jej kapacita sa tak zvýši. Počas slávnostného otvorenia to v stredu uviedol primátor Popradu Anton Danko. Mestu sa na projekt v hodnote takmer pol milióna eur podarilo získať prostriedky z fondov Európskej únie.



"Je našou povinnosťou sa postarať o tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Zariadenie preto prešlo obnovou kompletne aj zvnútra, aj zvonku, je to zateplené a pribudli nové sociálne zariadenia. Vďaka prestavbe sa kapacita zvýšila na 43 klientov, v prípade nejakého nešťastia vieme to ešte zvýšiť," objasnil Danko. Skonštatoval, že na území mesta je približne 150 bezdomovcov, nie všetci však chcú prijať ich pomoc. Dodal, že toto číslo sa v poslednom období radikálne nezvýšilo.



V nocľahárni na Levočskej ulici je potrebné dodržiavať isté pravidlá, nesmú tam byť ľudia pod vplyvom alkoholu. Aj tým sa však snaží radnica vyjsť v ústrety. "Poskytujeme krízovú intervenciu a závislosť od alkoholu je zdravotný problém. Preto sa snažíme sociálnym poradenstvom riešiť aj túto stránku. Okrem toho pomáhame im vybaviť doklady, pomoc v hmotnej núdzi, dôchodky, prípadne umiestnenie do iného zariadenia," priblížila vedúca sociálneho odboru na mestskom úrade (MsÚ) Petra Závacká s tým, že v nocľahárni majú nepretržitú prevádzku a okrem lôžka poskytujú ľuďom bez strechy nad hlavou aj ďalšie služby. Dodala, že táto zásadná rekonštrukcia prispeje k zvýšeniu štandardu prevádzky zariadenia.



Už v minulosti tam dobudovali stredisko osobnej hygieny a výdajňu stravy. Kompletná obnova v tomto roku pozostávala najmä v dobudovaní prechodu, ktorý spája dve existujúce budovy. Vedúca odboru výstavby Kristína Horáková doplnila, že pribudla jedáleň, priestor na výdaj stravy a tiež zastrešený vstup a sociálne zariadenia pre imobilných. Cena prác sa v súvislosti s nepredvídanými okolnosťami podľa nej zvýšila o približne 60.000 eur.



Práce na obnove sa začali v máji, trvali do začiatku novembra a prebiehali za plnej prevádzky. Počas tohto obdobia niektorých ľudí umiestnili do obytných kontajnerov v areáli nocľahárne. Náklady na obnovu sa vyšplhali na takmer 490.000 eur s DPH. Mesto získalo na projekt dotáciu z eurofondov, spolufinancovanie samosprávy bolo na úrovni 81.000 eur.