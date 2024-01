Nokia investuje 360 miliónov eur do čipového priemyslu v Nemecku

Berlín 17. januára (TASR) - Fínska telekomunikačná spoločnosť Nokia plánuje investovať celkovo 360 miliónov eur do dvoch zariadení v južnom Nemecku, zameraných predovšetkým na dizajn mikročipov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nokia v stredu oznámila plánované investície do zariadení v mestách Ulm a Norimberg. Investícia sa uskutoční počas štyroch rokov v rámci európskeho programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest), ktorý zahŕňa dotácie financované nemeckou spolkovou vládou, ako aj vládami spolkových krajín Bádensko-Württembersko a Bavorsko, kde sa zariadenia nachádzajú.



Hlavným cieľom projektu je vývoj čipov, ktoré budú použité v budúcich vyspelejších mobilných komunikačných systémoch 5G-Advanced a 6G. Nokia dúfa, že novo vyvinuté mikroprocesory budú tiež spotrebovávať čo najmenej energie, aby splnili klimatické ciele Európskej únie (EÚ).



Za týmto účelom Nokia úzko spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami, uviedla v stredu spoločnosť. Táto spolupráca bude posilnená dlhodobými investíciami a financovaním v rámci IPCEI.



Manažér Nokie pre nemecký trh Eleftherios Papadopoulos v tejto súvislosti uviedol, že projekt je míľnikom pre Nokiu a budúcnosťou telekomunikačného priemyslu v Nemecku a Európe.



"Posilní to konkurencieschopnosť a inovačnú silu Európy, najmä v oblasti mikroelektroniky pre budúce technológie, ako sú 6G a umelá inteligencia (AI)," povedal Papadopoulos.



Nemecko pritom označil za mimoriadne dôležitú krajinu pre Nokiu z hľadiska výskumu, vývoja a predaja.



Program financovania IPCEI schválila Európska komisia na jar 2023 a rozdeľuje granty až do výšky 8,1 miliardy eur na projekty zamerané na mikroelektroniku a komunikačné technológie v EÚ. Nemecko má dostať približne polovicu pomoci, teda asi 4 miliardy eur.