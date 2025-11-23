< sekcia Ekonomika
Nokia ohlásila nové investície v USA v hodnote štyroch miliárd USD
Nokia chce spolupracovať s Trumpovou administratívou na rozvoji sieťových technológií pripravených na umelú inteligenciu (AI).
Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Nokia v piatok (21. 11.) oznámila veľkú investíciu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Fínsky výrobca telekomunikačnej techniky uviedol, že investuje 4 miliardy USD (3,47 miliardy eur) do rozšírenia výskumu a vývoja, ako aj výrobných kapacít v USA. Nokia chce spolupracovať s Trumpovou administratívou na rozvoji sieťových technológií pripravených na umelú inteligenciu (AI).
Tento plán nadväzuje na investíciu vo výške 2,3 miliardy USD spojenú s akvizíciou spoločnosti Infinera, ako aj na predtým oznámenú investíciu spoločnosti Infinera vo výške 456 miliónov USD do výrobných projektov podporovaných programom CHIPS. Približne 3,5 miliardy USD z nového investičného balíka Nokie bude smerovať do výskumu a vývoja v USA, čím firma podporí svoje snahy o vývoj konektivity novej generácie a AI technológií.
Približne 500 miliónov USD bude smerovať do rozšírenia výroby a výskumu a vývoja v amerických štátoch, ako sú Texas, New Jersey a Pensylvánia. Nokia tiež uviedla, že táto iniciatíva posilní jej portfólio sietí optimalizovaných pre AI a prehĺbi vývoj v oblasti automatizácie, kvantovo odolnej sieťovej infraštruktúry, pokročilých polovodičov a materiálových vied.
(1 EUR = 1,152 USD)
