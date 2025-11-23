Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Ekonomika

Nokia ohlásila nové investície v USA v hodnote štyroch miliárd USD

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Nokia chce spolupracovať s Trumpovou administratívou na rozvoji sieťových technológií pripravených na umelú inteligenciu (AI).

Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Nokia v piatok (21. 11.) oznámila veľkú investíciu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Fínsky výrobca telekomunikačnej techniky uviedol, že investuje 4 miliardy USD (3,47 miliardy eur) do rozšírenia výskumu a vývoja, ako aj výrobných kapacít v USA. Nokia chce spolupracovať s Trumpovou administratívou na rozvoji sieťových technológií pripravených na umelú inteligenciu (AI).

Tento plán nadväzuje na investíciu vo výške 2,3 miliardy USD spojenú s akvizíciou spoločnosti Infinera, ako aj na predtým oznámenú investíciu spoločnosti Infinera vo výške 456 miliónov USD do výrobných projektov podporovaných programom CHIPS. Približne 3,5 miliardy USD z nového investičného balíka Nokie bude smerovať do výskumu a vývoja v USA, čím firma podporí svoje snahy o vývoj konektivity novej generácie a AI technológií.

Približne 500 miliónov USD bude smerovať do rozšírenia výroby a výskumu a vývoja v amerických štátoch, ako sú Texas, New Jersey a Pensylvánia. Nokia tiež uviedla, že táto iniciatíva posilní jej portfólio sietí optimalizovaných pre AI a prehĺbi vývoj v oblasti automatizácie, kvantovo odolnej sieťovej infraštruktúry, pokročilých polovodičov a materiálových vied.

(1 EUR = 1,152 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali