Nokia plánuje do konca roka 2023 zrušiť až 10.000 pracovných miest

Espoo 16. marca (TASR) - Fínsky výrobca sieťového vybavenia Nokia chce zrušením až 10.000 pracovných miest výraze znížiť náklady. Úspory by mali do konca roka 2023 predstavovať 600 miliónov eur, uviedol v utorok fínsky koncern.



V priebehu 18 až 24 mesiacov by počet zamestnancov Nokie mal klesnúť aktuálne z okolo 90.000 na 80.000 až 85.0000. Presný počet bude závisieť od vývoja na odbytových trhoch koncernu v najbližších dvoch rokoch. Nokia plánuje zároveň s prepúšťaním viac investovať do výskumu a vývoja okolo sietí 5G, digitálnej infraštruktúry a cloudových riešení.