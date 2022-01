Nokia prekročí cieľ na 2021 s pomocou investícií do rizikových fondov

Helsinki 11. januára (TASR) – Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia v utorok uviedol, že prekročí svoj pôvodný odhad príjmov v roku 2021, pričom mu pomohli investície do rizikového fondu.



Spoločnosť Nokia najnovšie odhaduje porovnateľnú prevádzkovú maržu za celý rok 2021 na úrovni 12,4 – 12,6 %, čo je nad jej predchádzajúcim plánom 10 – 12 %. Čisté tržby by sa mali pohybovať v rozmedzí 21,7 – 22,7 miliardy eur, čo sa zhoduje s pôvodnou prognózou.



Spoločnosť tiež uviedla, že jej základné podnikanie sa vo 4. štvrťroku vyvíjalo prevažne tak, ako predpokladala.



„Ostatné prevádzkové výnosy však boli vyššie, ako sa očakávalo, vrátane ďalších výhod z investícií do rizikových fondov, čo viedlo k silnejšej porovnateľnej prevádzkovej marži, ktorá presahuje prognózy na rok 2021,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Nokia predpokladá tržby za 4. kvartál vo výške 6,4 miliardy eur. Spoločnosť má oznámiť celoročné výsledky 3. februára.



V roku 2022 Nokia odhaduje porovnateľnú prevádzkovú maržu v pásme 11 – 13,5 %.