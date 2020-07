Nokia prekvapila nárastom základného zisku v uplynulom kvartáli

Helsinki 31. júla (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia v piatok prekvapil, keď oznámil, že v 2. štvrťroku 2020 zaznamenal nárast zisku napriek kríze, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu. Spoločnosť zároveň informovala, že jej vedenie prevezme tento víkend nový generálny riaditeľ Pekka Lundmark.



Nokia zaostáva za svojimi súpermi - čínskym koncernom Huawei a švédskym Ericssonom v predaji nových sietí 5G.



V piatok Nokia uviedla, že jej základný zisk na akciu v období apríl-jún 2020 vzrástol na 6 centov z 5 centov pred rokom. Prekonal tak odhady analytikov, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv. Tí počítali so ziskom 3 centy na akciu.



Tržby Nokie však klesli o 11 % na 5,09 miliardy eur a zaostali za prognózou ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahnu 5,28 miliardy eur.



Spoločnosť odhaduje, že pandémia v uplynulom štvrťroku skresala jej tržby o približne 500 miliónov eur.



"Očakávame, že väčšina tržieb, o ktoré sme v uplynulom štvrťroku prišli v dôsledku ochorenia COVID-19, sa presunie do budúcich období," uviedol odchádzajúci riaditeľ Rajeev Suri.



Suri odstupuje po viac ako desiatich rokoch vo funkcii a zanecháva svojmu nástupcovi Lundmarkovi spoločnosť so slabou ziskovosťou vo vysoko konkurenčnom prostredí.



Zmena vo vedení spoločnosti Nokia prichádza v čase turbulencií na európskych telekomunikačných trhoch, pričom zo strany niektorých vlád sa zvyšuje tlak na prevádzkovateľov, aby vylúčili alebo obmedzili používanie zariadení 5G od čínskeho giganta Huawei.



Nokia zároveň aktualizovala svoju prognózu na rok 2020 a očakáva základný zisk na akciu v pásme 20 až 30 centov namiesto 18 až 28 centov.