Nokia sa v 1. štvrťroku vrátila k zisku

Helsinki 29. apríla (TASR) - Fínsky telekomunikačný gigant Nokia vo štvrtok uviedol, že sa v 1. štvrťroku 2021 vrátil k zisku. Prispel k tomu silnejší než očakávaný dopyt po zariadeniach 5G. Zostáva však opatrný pokiaľ ide o výhľad na celý rok 2021.



Výrobca sieťových zariadení zaznamenal za tri mesiace do konca marca 2021 čistý zisk 263 miliónov eur, čo predstavuje 5 centov na akciu, po strate 115 miliónov eur alebo 2 centy/akcia pred rokom.



Takzvaný porovnateľný príjem vzrástol na 7 centov na akciu z minuloročných 1 cent/akcia.



Tržby sa zvýšili o 3,3 % na 5,08 miliardy eur z vlaňajších 4,91 miliardy eur a prekonali očakávania analytikov, ktorí predpovedali Nokii tržby zhruba 4,7 miliardy eur.



„Zabezpečili sme si silný štart do tohto roka,“ uviedol výkonný riaditeľ Pekka Lundmark.



„Obzvlášť ma potešil silný rast predaja v rámci našej obchodnej skupiny Network Infrastructure, ktorý bol poháňaný zvyšujúcim sa dopytom po sieťových zariadeniach novej generácie,“ uviedol.



Spoločnosť Nokia, ktorá je tretím najväčším svetovým dodávateľom sietí 5G, sa snaží udržať krok s konkurenciou - švédskym Ericssonom a čínskym Huawei.



Nokia minulý rok prišla o dôležitý kontrakt od spoločnosti Verizon v USA, ktorý získal kórejský Samsung, čo ovplyvnilo jej výhľad.



V roku 2021 Nokia očakáva porovnateľnú prevádzkovú maržu vo výške 7 až 10 % a čisté tržby po očistení od fluktuácie mien v pásme 20,6 až 21,8 miliardy eur.



V marci Lundmark oznámil, že spoločnosť zruší až 10.000 pracovných miest, čo predstavuje 11 % jej pracovnej sily, v rámci zásadnej redukcie nákladov a úspory sa budú musieť presunúť do výskumu a vývoja.