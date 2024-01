Nokia zaznamenala v roku 2023 prepad zisku o 84 % na 679 miliónov eur

Helsinki 25. januára (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia zaznamenal v uplynulom roku prudký prepad zisku, keďže zákazníci obmedzovali investície v dôsledku spomaľovania globálnej ekonomiky. Spoločnosť vo štvrtok varovala, že ekonomické prostredie zostane náročné aj v prvej polovici tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nokia vykázala za minulý rok zisk 679 miliónov eur, čo znamená prepad o 84 % v porovnaní s rokom 2022. Odvetvie v roku 2023 ovplyvnila významná zmena v správaní zákazníkov, spôsobená makroekonomickým prostredím a vysokými úrokovými sadzbami, uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Pekka Lundmark. "Očakávame, že náročné prostredie z roku 2023 bude pokračovať aj v prvej polovici roka 2024, najmä v prvom štvrťroku," dodal s tým, že situácia by sa mohla začať zlepšovať v druhej polovici roka.



Tržby Nokie vlani klesli o 11 % na 22,26 miliardy eur, najmä v dôsledku slabších investícií mobilných operátorov v Severnej Amerike. Spoločnosť minulý rok oznámila, že by mohla znížiť počet svojich zamestnancov až o 14.000 v snahe znížiť náklady do roku 2026 až o 1,2 miliardy eur.