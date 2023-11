Nominácie na Top gastro zariadenie je možné posielať do konca novembra

Trenčín 7. novembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región vyhlásila siedmy ročník ankety o najlepšie gastronomické zariadenie v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Verejnosť môže nominácie posielať do konca novembra. KOCR Trenčín región o tom informovala na webovej stránke TSK.



Nominácie je možné posielať e-mailom na topgastro@trencinregion.sk, prostredníctvom sociálnej siete a korešpondencie. Verejnosť bude mať následne možnosť hlasovať do konca decembra prostredníctvom formulára zverejnenom na webovej stránke www.trencinregion.sk.



KOCR Trenčín región ocení nielen víťaza ankety, ale aj dvoch hlasujúcich. Tí získajú tri vstupy do wellnesscentra hotela v Trenčianskych Tepliciach, ktoré získalo v minulom roku titul Top v cestovnom ruchu v TSK v kategórii ubytovacie zaradenie.