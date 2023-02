Nomináciu E. Ňarjaša do Tiposu vníma E. Heger negatívne

Bratislava 28. februára (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý je poverený aj riadením ministerstva financií, vníma negatívne nomináciu poslanca Národnej rady (NR) SR Erika Ňarjaša (OĽANO) do funkcie člena predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Chce sa s ním stretnúť počas marcovej schôdze parlamentu a túto situáciu vyriešiť. Vyplýva to z odpovede Hegera na písomnú interpeláciu, ktorú zverejnil poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Dostál sa ho pýtal viaceré otázky súvisiace s menovaním Ňarjaša do Tiposu, k čomu došlo koncom minulého roka tesne pred odchodom Igora Matoviča (OĽANO) z rezortu financií. Na otázku, či považuje nomináciu Ňarjaša za člena predstavenstva Tiposu za akt, ktorý je v súlade s deklarovanými zámermi vlády ohľadom odbornosti a nestrannosti, Heger odpovedal: "Nie, nepovažujem."



Podobne záporne sa vyjadril aj k otázke, či považuje spôsob, akým k tejto nominácii došlo, za súladný so zámermi vlády ohľadom výberových konaní zástupcov štátu vo firmách s väčšinovou majetkovou účasťou štátu. Akýkoľvek poslanec NR SR by podľa Hegera nemal zastávať takúto funkciu. Zároveň potvrdil, že k vymenovaniu Ňarjaša došlo bez výberového konania.



"S pánom Ňarjašom sa plánujem stretnúť počas marcovej schôdze a vyriešiť jeho pôsobenie v Tipose," avizoval Heger v odpovedi na otázku, či považuje túto nomináciu za procesne, eticky a odborne správnu, alebo ak nie, či vyzve Ňarjaša, aby sa tejto funkcie bezodkladne vzdal, prípadne ho z nej odvolá.



Erik Ňarjaš reagoval na kritiku jeho pôsobenia v Tipose v polovici januára s tým, že spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie funkcie člena predstavenstva lotériovej spoločnosti. Pripomenul, že vyštudoval finančný manažment na Varšavskej univerzite. V minulosti pôsobil ako CEO finančnej skupiny Zebra Group LLC aj platobnej inštitúcie Fondy LTD. Ako poslanec je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.



"Chcem zúročiť svoje doterajšie skúsenosti v oblasti finančného manažmentu v prospech zvýšenia konkurencieschopnosti štátnej spoločnosti Tipos, a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu," uviedol Ňarjaš.