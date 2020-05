Nominálna hodnota vydaných pokladničných poukážok dosiahla 3 mld. eur

Bratislava 4. mája (TASR) - Nominálna hodnota vydaných štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) ku koncu apríla 2020 bola 3 miliardy eur. Z toho vo vlastníctve investorov sú ŠPP v nominálnej hodnote 2,535 miliardy eur. Pre tzv. repo transakcie a aukcie na sekundárnom trhu má emitent k dispozícii ŠPP v menovitej hodnote 465 miliónov eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



V apríli sa uskutočnili dve aukcie ŠPP holandského typu (predaj z vlastného portfólia), a to 6. apríla a 27. apríla. Dňa 6. apríla sa uskutočnila aukcia dvoch ŠPP (ŠPP 18 a ŠPP 19), akceptovaný bol dopyt v nominálnej hodnote 1,505 miliardy eur. Dňa 27. apríla sa uskutočnila aukcia dvoch ŠPP (ŠPP 17 a ŠPP 18), akceptovaný dopyt dosiahol nominálnu hodnotu 586 miliónov eur.



ARDAL zároveň uviedla, že od začiatku roka sa prostredníctvom aukcií a syndikátneho predaja predali štátne dlhopisy (ŠD) v menovitej hodnote 2,849 miliardy eur. Dňa 20. apríla sa uskutočnila konkurenčná časť aukcie amerického typu štyroch ŠD. V aukcii sa spolu predali ŠD v menovitej hodnote 552,6 milióna eur.



ARDAL predala v dvoch aukciách pokladničné poukážky za 310 mil. eur

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok v dvoch aukciách predala štátne pokladničné poukážky (ŠPP) za 310 miliónov eur. Informovala o tom ARDAL.



V konkurenčnej aukcii ŠPP splatných 27. januára 2021 sa celkový dopyt investorov vyšplhal na úroveň 580 miliónov eur, akceptovaný dopyt dosiahol 50 miliónov eur. Minimálny, priemerný aj maximálny akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol zápornú úroveň, a to -0,1001 % p. a.



ARDAL v aukcii ŠPP splatných 5. mája 2021 evidovala celkový dopyt investorov vo výške 1,065 miliardy eur, akceptovaný dopyt predstavoval 260 miliónov eur. Minimálny, priemerný aj maximálny akceptovaný výnos dosiahol negatívnu úroveň vo výške -0,0400 % p. a.