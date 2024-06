Nominálna mzda v apríli 2024 medziročne vzrástla

Bratislava 13. júna (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli 2024 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Až v štyroch z nich rástla dvojciferným tempom, a to v doprave a skladovaní o 12,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,5 % a aj v priemysle a maloobchode jej rast prekročil 10 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Všetky vybrané odvetvia už druhý mesiac po sebe evidovali aj rast reálnych miezd, ktorý bol v rozpätí od 0,6 % v ubytovaní do 10 % v doprave a skladovaní. Výrazný rast miezd nad 7 % prekročili činnosti reštaurácií a pohostinstiev, priemysel, maloobchod i stavebníctvo.



V prvých štyroch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferné tempo rastu nominálnych miezd nad 10 % evidovali priemysel, doprava so skladovaním, maloobchod a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,5 % v informáciách a komunikácii do 8,3 % v priemysle.