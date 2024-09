Nominálna mzda v júli medziročne najviac stúpla v maloobchode, o 10,2%

Bratislava 12. septembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2024 medziročne rástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, najviac sa zvýšila v maloobchode, a to o 10,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Všetky vybrané odvetvia evidovali aj rast reálnych miezd, ktorý bol v rozpätí od 2,9 % vo vybraných trhových službách do 7,4 % v maloobchode. Výraznejšie, o vyše šesť %, vzrástli aj mzdy v priemysle, doprave vrátane skladovania a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel.



V súhrne za sedem mesiacov roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd nad 10 % evidovali maloobchod, doprava so skladovaním a tiež priemysel.



Reálne mzdy rástli v rozpätí od 2,1 % v informáciách a komunikácii a rovnako aj vo vybraných trhových službách do 7,8 % v maloobchode. Ich rast nad sedem % vykázala doprava vrátane skladovania a tiež priemysel.