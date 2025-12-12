Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nominálna mzda v októbri medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach

Na snímke čašník nesie taniere s jedlom v reštaurácii. Foto: TASR – Milan Kapusta

Reálny rast miezd, teda rast rýchlejší ako inflácia, zaznamenalo medziročne osem z desiatich odvetví.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v októbri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Nominálne rasty miezd sa pohybovali od 2,1 % v predaji motorových vozidiel do 8,9 % v reštauráciách vrátane pohostinstiev. Väčšina odvetví evidovala dynamickejší nárast miezd nad 5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Reálny rast miezd, teda rast rýchlejší ako inflácia, zaznamenalo medziročne osem z desiatich odvetví. Z hľadiska odvetví sa vývoj miezd pohyboval od poklesu o 1,5 % vo vybraných trhových službách, ako aj v predaji vozidiel vrátane ich opráv až po rast o 5 % v reštauráciách a pohostinstvách. Nad 3 % sa mzdy reálne medziročne zvýšili aj v maloobchode a stavebníctve.

V súhrne za desať mesiacov roka 2025 nárast nominálnych miezd evidovalo všetkých desať mesačne sledovaných odvetví, reálny nárast zaznamenalo deväť z nich. Vývoj tohto ukazovateľa v jednotlivých odvetviach kolísal od poklesu o 1,5 % vo vybraných trhových službách až po rast o 4,9 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami.
