Nominálna mzda v septembri medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach
Reálny rast, teda rast rýchlejší ako inflácia, zaznamenalo sedem z desiatich odvetví.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v septembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rast platov sa pohyboval od 1,4 % vo vybraných trhových službách do 9,8 % v stavebníctve a rovnako aj v reštauráciách s pohostinstvami. Nárast nad 7 % evidovali v priemysle, maloobchode, v doprave so skladovaním, ako aj v informáciách spolu s komunikáciou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Reálny rast, teda rast rýchlejší ako inflácia, zaznamenalo sedem z desiatich odvetví. Najdynamickejší, teda vyšší ako 5 %, bol v činnostiach reštaurácií vrátane pohostinstiev a taktiež v stavebníctve. Vo zvyšku odvetví sa pohyboval od 0,6 % vo veľkoobchode do 3,9 % v informáciách spolu s komunikáciou. Reálny pokles platov do 2,8 % evidovali vybrané trhové služby, predaj vrátane opravy vozidiel, ako aj ubytovanie.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 nárast nominálnych miezd evidovalo všetkých desať mesačne sledovaných odvetví, nárast reálnych miezd deväť z nich. Reálne mzdy zohľadňujúce aj inflačné vplyvy rástli v rozpätí od 0,2 % vo veľkoobchode do 4,7 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami. Naopak, mzdy oproti vlaňajšku reálne klesli o 1,6 % vo vybraných trhových službách.
