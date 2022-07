Nord Stream 1 sa v plánovanom termíne pre chýbajúcu turbínu nespustí

Bratislava 19. júla (TASR) - Obnovenie plnej prevádzky plynovodu Nord Stream 1 po servisnej odstávke v plánovanom termíne 22. júla nie je pravdepodobné. Dôvodom je chýbajúca turbína, ktorú by po jej oprave a povolení výnimky zo sankcií voči Rusku mal Gazprom dostať až o niekoľko dní neskôr. Upozornil na to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"V piatok sa má po plánovanej údržbovej odstávke obnoviť prevádzka plynovodu Nord Stream 1. Ibaže sa tak podľa všetkého nestane," myslí si Kovanda. Rusko totiž dovtedy nebude mať k dispozícii turbínu do plynovodnej stanice Portovaja. Analytik upozornil, že podľa agentúry Bloomberg turbínu odoslala spoločnosť Siemens Energy Canada iba v nedeľu (17. 7.) cez Nemecko do Ruska. Tam by mala doraziť v nedeľu (24. 7.) a ďalšie štyri dni môže trvať jej sprevádzkovanie. "Je tak vysoko pravdepodobné, že plná prevádzka Nord Stream 1 môže byť obnovená najskôr v piatok 29. júla, teda o týždeň neskôr, ako bolo plánované," očakáva Kovanda.



Pokiaľ by Rusko spustilo plynovod do plnej prevádzky ešte pred zapojením turbíny, poprelo by tak podľa analytika samo seba. Od polovice júna až do začiatku odstávky plynovodu 11. júla totiž ruský Gazprom znížil tok plynovodom o 60 % s odôvodnením, že bez turbíny nemá možnosť posielať viac plynu. Pokiaľ by Rusko posielalo plný objem plynu ešte pred dodaním turbíny, bolo by podľa analytika zrejmé, že pravdu mali Nemci, keď tvrdili, že zníženie toku plynu do Nemecka má primárne politický a nie technický dôvod.



Minulý týždeň Gazprom vyhlásil vyššiu moc na časť dodávok plynu do Európy, a to retroaktívne s platnosťou od 14. júna. Rozhodnutím využiť spätne klauzulu vyššej moci sa tak Gazprom chráni pred prípadnými kompenzáciami za výpadky v dodávkach, ktoré nasledovali po uvedenom termíne. V pondelok údajne došlo zároveň aj k poškodeniu plynovodu v dôsledku úderu ukrajinských ozbrojených síl pri vodnej elektrárni Kachovka v ukrajinskom meste Cherson.



Agentúra Bloomberg v separátnej správe uviedla, že Moskva opäť odmietla ponuku Ukrajiny na zvýšenie dodávok plynu cez jej územie do Európy. Nechala tak európskych kupcov v neistote, keďže aj budúce dodávky cez baltický plynovod Nord Stream 1 do Nemecka sú neisté. Ruská spoločnosť Gazprom sa v pondelok na mesačnej aukcii rozhodla, že si na august nerezervuje ďalšiu kapacitu na prepravu plynu do Európy cez ukrajinské plynovody.