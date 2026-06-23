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Nord Stream 2 AG žiada súd o zrušenie zákazu dovozu ruského plynu
Plynovod Nord Stream 2, ktorý mal doplniť už fungujúci paralelný plynovod Nord Stream 1, vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu nebol uvedený do prevádzky.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Vlastník plynovodu Nord Stream 2 podal žalobu na Všeobecnom súde EÚ s cieľom dosiahnuť zrušenie záväzného rozhodnutia Únie o postupnom ukončení dovozu plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Nord Stream 2 AG so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá vlastní rovnomenný plynovod, argumentuje, že zákaz fakticky znamená skonfiškovanie plynovodu. Vlastníkom spoločnosti Nord Stream 2 je ruský štátny plynárenský koncern Gazprom.
EÚ tento rok schválila legislatívu, na základe ktorej sa má do konca roka 2027 úplne zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov európskeho bloku. Týmto krokom reagovala na pokračujúcu vojnu, ktorú vedie Moskva od roku 2022 voči Ukrajine. Pred vojnou bolo Rusko najväčším dodávateľom plynu pre Európu.
Plynovod Nord Stream 2, ktorý mal doplniť už fungujúci paralelný plynovod Nord Stream 1, vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu nebol uvedený do prevádzky. Koncom septembra 2022 oba plynovody vážne poškodili explózie. Plánovaný zákaz dovozu ruského plynu do EÚ fakticky znemožňuje oživenie plynovodov Nord Stream, ktoré vybudoval Gazprom s cieľom dodávať do Nemecka 110 miliárd kubických metrov plynu ročne.
„Žalobca tvrdí, že nariadenie ho v podstate pripravuje o možnosť komerčného využívania svojho plynovodu. To predstavuje de facto vyvlastnenie bez poskytnutia akejkoľvek náhrady,“ uvádza sa v žalobe. „Voľba nesprávneho právneho základu má za následok neplatnosť nariadenia,“ uvádza sa v žalobe podanej 27. apríla, ktorú zverejnil minulý týždeň úradný vestník EÚ.
Spoločnosť Gazprom bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry Reuters o zaujatie stanoviska.
Spoločnosť Nord Stream 2 AG so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá vlastní rovnomenný plynovod, argumentuje, že zákaz fakticky znamená skonfiškovanie plynovodu. Vlastníkom spoločnosti Nord Stream 2 je ruský štátny plynárenský koncern Gazprom.
EÚ tento rok schválila legislatívu, na základe ktorej sa má do konca roka 2027 úplne zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov európskeho bloku. Týmto krokom reagovala na pokračujúcu vojnu, ktorú vedie Moskva od roku 2022 voči Ukrajine. Pred vojnou bolo Rusko najväčším dodávateľom plynu pre Európu.
Plynovod Nord Stream 2, ktorý mal doplniť už fungujúci paralelný plynovod Nord Stream 1, vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu nebol uvedený do prevádzky. Koncom septembra 2022 oba plynovody vážne poškodili explózie. Plánovaný zákaz dovozu ruského plynu do EÚ fakticky znemožňuje oživenie plynovodov Nord Stream, ktoré vybudoval Gazprom s cieľom dodávať do Nemecka 110 miliárd kubických metrov plynu ročne.
„Žalobca tvrdí, že nariadenie ho v podstate pripravuje o možnosť komerčného využívania svojho plynovodu. To predstavuje de facto vyvlastnenie bez poskytnutia akejkoľvek náhrady,“ uvádza sa v žalobe. „Voľba nesprávneho právneho základu má za následok neplatnosť nariadenia,“ uvádza sa v žalobe podanej 27. apríla, ktorú zverejnil minulý týždeň úradný vestník EÚ.
Spoločnosť Gazprom bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry Reuters o zaujatie stanoviska.