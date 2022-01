Nord Stream 2 by sa mohol spustiť v polovici roka, tvrdí šéf Uniperu

Frankfurt nad Mohanom 4. januára (TASR) - Plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2), ktorý má prepravovať ruský plyn priamo do Nemecka, by mohol získať povolenia na prevádzku v polovici tohto roka, uviedol šéf nemeckej spoločnosti Uniper Klaus-Dieter Maubach.



Výstavba plynovodu Nord Stream 2 bola dokončená v septembri 2021 a aktuálne sa čaká na jeho konečnú certifikáciu v Nemecku. Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) v polovici decembra uviedol, že rozhodnutie o certifikácii nepadne skôr ako v druhom polroku 2022.



Situáciu ešte komplikuje napätie medzi Ruskom a Ukrajinou a riziko vojenského konfliktu. Nemecko už varovalo Moskvu, že v prípade vojenskej invázie na Ukrajinu sa Nord Stream 2 nedostane do prevádzky.



"Nevidím žiadne politické zásahy, úrad pre reguláciu sieťových odvetví pokračuje v certifikácii podľa plánu. Dokončiť by sa mohla v polovici 2022. Nord Stream 2 je dôležitý," povedal Maubach v rozhovore pre denník Rheinische Post.



Uniper patrí medzi 5 európskych energetických firiem - spoločne s Wintershall Dea, Shell, OMV a Engie - ktoré sa spoločne s ruským koncernom Gazprom podieľali na projekte plynovodu a zaplatili polovicu nákladov v celkovej výške 11 miliárd USD (9,69 miliardy eur).



"Každá dodatočná importná možnosť pomôže k uvoľneniu situácie na trhu s plynom," uviedol Maubach. Upozornil však na politické riziká. "Ak sa rusko-ukrajinský konflikt vyhrotí, plynovod sa môže stať terčom sankcií zo strany USA."



(1 EUR = 1,1355 USD)