Nord Stream 2 dokončila úsek plynovodu Severný prúd 2 v nemeckej zóne

Rostock 29. decembra (TASR) - Plynovod Severný prúd 2, ktorý bude prepravovať plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora, je bližšie k svojmu dokončeniu. Uviedli to tento týždeň zástupcovia spoločnosti Nord Stream 2 AG, ktorá projekt realizuje.



Zástupcovia Nord Stream 2 AG pre agentúru DPA v pondelok (28. 12.) povedali, že v týchto dňoch bol dokončený ďalší úsek plynovodu, povolenie na výstavbu ktorého vyprší koncom tohto roka. "Výstavba 2,6 kilometra dlhého úseku plynovodu vo výhradnej ekonomickej zóne Nemecka je dokončená," informovali.



Výstavbu obnovili začiatkom decembra zhruba po ročnej pauze. Je to dôsledok amerických sankcií, ktoré spôsobili, že projekt opustili dve švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie. Washington svoje rozhodnutie obhajuje tým, že plynovod výrazne zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Rusko a ďalší kritici amerických sankcií však tvrdia, že Američania sa tak snažia docieliť zvýšenie predaja vlastného drahšieho skvapalneného plynu na európskom trhu.



Šéf ruského plynárenského koncernu Gazprom Alexej Miller minulý týždeň uviedol, že projekt je v súčasnosti dokončený na 94 %. Podľa informácií médií odvolávajúcich sa na úrady v Dánsku by sa práce na plynovode Severný prúd 2 v dánskych vodách mali začať v polovici januára po tom, ako Kodaň vydala začiatkom októbra konzorciu prevádzkové povolenie. Spoločnosť Nord Stream 2 AG v tejto súvislosti dodala, že o ďalších krokoch bude informovať "v pravý čas".